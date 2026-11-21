Wirtschaft

Energiekrise in Europa: Warum ein harter Winter zur Gefahr wird

Europas Gasspeicher sind ungewöhnlich leer, die Energiepreise steigen und traditionsreiche Unternehmen geben auf. Während Regierungen Milliarden für Entlastungen ausgeben, wächst die Sorge vor einem kalten Winter. Besonders für die deutsche Industrie könnte die nächste Energiekrise schwerwiegende Folgen haben.