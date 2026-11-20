Ich schaue auf den GTA-6-Hype und frage mich, ob die Take-Two-Aktie nach dem starken Start noch genug Potenzial für mich hat. (Bild: ChatGPT)

Ich schaue auf den GTA-6-Hype und frage mich, ob die Take-Two-Aktie nach dem starken Start noch genug Potenzial für mich hat. (Bild: ChatGPT)

GTA 6 ist da: Kaufe ich jetzt das Spiel oder die Take-Two-Aktie – oder beides?

Nach 13 Jahren Wartezeit ist eines der am meisten erwarteten Videospiele aller Zeiten erschienen. Die ersten Verkaufsindikatoren fallen spektakulär aus. Mich interessiert allerdings nicht nur GTA 6, sondern vor allem die Aktie des Publishers Take-Two Interactive. Ah, here we go again. Mein Lieblingsspiel besteht übrigens weiterhin darin, auf dem Bloomberg-Terminal Zahlen hin und her zu schieben.

Seit dem 19. November können Spieler nun tatsächlich Grand Theft Auto VI spielen. Hinter dem Titel steht Rockstar Games, ein Studio des amerikanischen Konzerns Take-Two Interactive, dessen Aktie an der Nasdaq unter dem Kürzel TTWO gehandelt wird. Rockstar hatte den 19. November als offiziellen Erscheinungstermin bestätigt.

Die Standardversion kostet in den USA 79,99 US-Dollar, in Europa rund 80 Euro. Die Take-Two-Aktie schloss am Mittwoch vor dem weltweiten Start bei rund 216,60 US-Dollar und legte an diesem Tag gut sechs Prozent zu. Zuvor hatte sie innerhalb von zwei Handelstagen rund zehn Prozent verloren. Die ersten sehr positiven Kritiken sorgten damit bereits vor dem eigentlichen US-Start für eine deutliche Gegenbewegung.

Mich interessiert deshalb weniger, ob GTA 6 ein Verkaufserfolg wird. Daran bestehen inzwischen kaum noch Zweifel. Entscheidend ist für mich vielmehr, wie viel von diesem Erfolg bereits im Take-Two-Aktienkurs steckt und wie lange der Videospieleentwickler daran verdienen kann.

GTA 6: Der Start fällt gewaltig aus

Bei vielen neuen Produkten muss ich zuerst herausfinden, ob Kunden sie überhaupt wollen. Bei GTA 6 stellt sich diese Frage kaum noch. Grand Theft Auto V erreichte 2013 bereits innerhalb der ersten 24 Stunden einen Umsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar und nach drei Tagen die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Beim Nachfolger könnte selbst dieser Rekord schnell fallen. Nach Schätzungen von Sensor Tower wurden bis unmittelbar zum Launch rund 17 Millionen Exemplare verkauft bzw. vorbestellt. Der geschätzte Verkaufswert liegt bei mehr als 1,65 Milliarden US-Dollar.

Wichtig ist dabei allerdings: Take-Two selbst hat bislang keine offiziellen Verkaufszahlen veröffentlicht. Die bisher kursierenden Stückzahlen und Umsätze stammen von externen Marktforschern. Genau deshalb würde ich bei den ersten Rekordmeldungen noch etwas Vorsicht walten lassen.

Die Reaktionen auf das Spiel fallen ebenfalls außergewöhnlich stark aus. Erste Bewertungen lagen auf Metacritic zeitweise bei 99 von 100 Punkten. Das hat die Erwartungen an den kommerziellen Erfolg zusätzlich erhöht. Für mich sind diese Milliarden trotzdem nicht mit Gewinn gleichzusetzen.

Von den Verkaufserlösen müssen Entwicklung, Marketing, Vertrieb und weitere Kosten bezahlt werden. Deshalb interessiert mich weniger, wie spektakulär die ersten Schlagzeilen ausfallen, sondern was am Ende beim Unternehmen hängen bleibt. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Noch wichtiger als der Start ist die Lebensdauer

Der eigentliche Charme von GTA liegt für mich darin, dass Take-Two nicht nur einmal an einem verkauften Spiel verdienen kann. Rockstar hat GTA Online über viele Jahre weiterentwickelt und verdient dabei unter anderem mit virtueller Währung und zusätzlichen Inhalten. Genau dieses Modell könnte auch für GTA VI langfristig entscheidend werden.

Im vergangenen Quartal erzielte Take-Two 81 Prozent seiner Umsätze mit wiederkehrenden Ausgaben der Nutzer. Dazu gehören unter anderem Käufe innerhalb von Spielen. Diese Quote gilt allerdings für die gesamte Gruppe. Karikatur: ChatGPT

Take-Two besitzt neben Rockstar auch 2K und Zynga. Mobile Spiele steuerten im vergangenen Quartal fast die Hälfte des Konzernumsatzes bei. Mit dem Kauf der Aktie würde ich deshalb nicht ausschließlich auf GTA 6 wetten. Trotzdem dürfte das Spiel in den kommenden Jahren der wichtigste Wachstumstreiber sein.

Für mich wird besonders spannend, ob Rockstar den gigantischen Verkaufsstart in dauerhafte zusätzliche Ausgaben der Spieler verwandeln kann. Ein neues GTA Online könnte dafür eine enorme Rolle spielen. Wann eine solche Online-Version erscheint, ist bislang allerdings nicht abschließend geklärt.

Ein großer Erfolg ist bereits eingeplant

Das Management rechnet für das Geschäftsjahr bis März 2027 weiterhin mit Net Bookings zwischen 8,0 und 8,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bestätigte diese Prognose noch am 9. November und sprach bereits damals von Vorbestellungen auf Rekordniveau. Net Bookings messen den Wert der verkauften Produkte und Dienstleistungen. Sie sind nicht mit dem bilanzierten Umsatz oder Gewinn gleichzusetzen.

Im vergangenen Quartal erwirtschaftete Take-Two rund 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und meldete einen Nettoverlust von 54 Millionen US-Dollar. Die Net Bookings lagen bei 1,6 Milliarden US-Dollar und damit 18 Prozent unter dem Vorjahreswert. Sie blieben außerdem leicht hinter den Erwartungen zurück. Ein wesentlicher Grund war die schwächere Entwicklung von NBA 2K27.

Für das Quartal rund um den GTA-6-Start hatte das Management dagegen Net Bookings zwischen 3,35 und 3,50 Milliarden US-Dollar sowie einen Nettogewinn zwischen 250 und 276 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Damit steht für mich fest: Ein außergewöhnlich erfolgreicher GTA-Start ist keine Überraschung mehr, sondern bereits ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensplanung. Die Frage lautet nun vielmehr, ob GTA 6 diese ohnehin hohen Erwartungen noch übertreffen kann. Weiterlesen 4,3 Prozent Dividende: Diese Versicherungsaktie schaue ich mir genauer an

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Take-Two: Entscheidend ist für mich der Cashflow

Mehr als der bilanzielle Gewinn interessiert mich, wie viel Geld Take-Two nach notwendigen Investitionen tatsächlich behält. Das Management erwartet für das laufende Geschäftsjahr mehr als eine Milliarde US-Dollar operativen Cashflow. Die Investitionen in Sachanlagen sollen bei rund 290 Millionen US-Dollar liegen.

Bei einem Börsenwert von grob 40 Milliarden US-Dollar müsste Take-Two langfristig etwa zwei Milliarden US-Dollar freien Cashflow pro Jahr erwirtschaften, damit ich auf eine Free-Cashflow-Rendite von ungefähr fünf Prozent komme. Das ist für mich eine hilfreiche Orientierungsgröße.

GTA 6 kann bei diesem Ziel zweifellos helfen. Doch der entscheidende Punkt ist nicht der erste Verkaufstag. Take-Two muss zeigen, dass der Konzern auch nach dem anfänglichen Kaufrausch dauerhaft hohe Cashflows erwirtschaften kann. Genau deshalb finde ich die Entwicklung von Online-Inhalten, Mikrotransaktionen und später möglicherweise einer PC-Version mindestens genauso wichtig wie die ersten Verkaufsrekorde.

Ist die Take-Two-Aktie nach dem Kursanstieg noch günstig?

Vor dem Launch war die Aktie zeitweise deutlich unter Druck geraten. Nach zwei schwachen Handelstagen schloss sie am 18. November bei rund 216,60 US-Dollar und legte damit gut sechs Prozent zu. Trotz dieser Erholung lag sie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von knapp 266 US-Dollar.

Ein Rückgang vom Hoch allein reicht mir allerdings nicht als Kaufargument. Nach den von mir herangezogenen Analystenschätzungen wird für das Geschäftsjahr bis März 2027 ein bereinigter Gewinn je Aktie von rund 6,89 US-Dollar erwartet. Für das darauffolgende Geschäftsjahr sollen es rund 10,09 US-Dollar sein.

Selbst bei einem Aktienkurs im Bereich von gut 200 US-Dollar zahle ich damit ungefähr das 20-Fache des bereits deutlich höheren erwarteten Gewinns für das Geschäftsjahr 2028. Damit kaufe ich heute einen erheblichen Teil der erwarteten Verbesserung bereits mit. Wenn Take-Two tatsächlich 10,09 US-Dollar je Aktie verdient und der Markt dafür ein KGV von 20 bezahlt, ergibt sich ein theoretischer Aktienwert von ungefähr 202 US-Dollar. Bei einem KGV von 25 wären es rund 252 US-Dollar.

Das sind keine Kursprognosen, sondern lediglich zwei Szenarien, mit denen ich abschätze, wie viel Optimismus der heutige Take-Two-Aktienkurs bereits enthält.

Take-Two-Aktie: Analysten bleiben ausgesprochen optimistisch

Die Wall Street traut der Take-Two-Aktie weiterhin einiges zu. Mehrere Häuser halten nach den ersten positiven GTA-6-Reaktionen an hohen Kurszielen fest. Oppenheimer bestätigte beispielsweise ein Kursziel von 280 US-Dollar. Andere Analysten liegen noch darüber. Der Optimismus lässt sich nachvollziehen.

Take-Two besitzt mit GTA eine der wertvollsten Marken der Spieleindustrie. GTA 6 dürfte nicht nur kurzfristig Milliarden einspielen, sondern könnte über neue Online-Inhalte und spätere Veröffentlichungen jahrelang Umsätze erzeugen. Genau darin liegt aber auch das Risiko. Je größer die Erwartungen werden, desto weniger Raum bleibt für Enttäuschungen.

Selbst ein erfolgreicher Launch reicht deshalb nicht automatisch für weiter steigende Kurse. Anleger wollen nun sehen, dass sich die enorme Nachfrage auch in Gewinn und Cashflow niederschlägt. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Kaufe ich die Aktie jetzt?

Der GTA-VI-Start macht die Investmentstory für mich eher interessanter als schwächer. Take-Two verfügt über eine außergewöhnlich starke Marke, eine riesige Spielergemeinschaft und die Möglichkeit, über viele Jahre zusätzliche Erlöse aus GTA 6 zu erzielen. Die ersten externen Verkaufsindikatoren bestätigen, dass die Nachfrage gewaltig ist.

Trotzdem möchte ich der Euphorie nicht einfach hinterherlaufen. Bei der heutigen Bewertung muss Take-Two mehr liefern als nur einen Rekordstart. Ich möchte sehen, dass aus den Milliardenumsätzen auch dauerhaft deutlich höhere freie Cashflows werden. Deshalb warte ich nicht mehr auf die ersten Verkaufszahlen. Die Richtung ist bereits klar.

Ich warte jetzt auf den Beweis, dass GTA 6 für Take-Two nicht nur der größte Spielelaunch seiner Geschichte wird, sondern über Jahre eine Cashflow-Maschine bleibt.

Wenn das gelingt, dürfte die Aktie auch zu einem höheren Kurs noch interessant sein. Wenn nicht, könnte sich selbst ein fantastischer Start als bereits weitgehend eingepreist erweisen.