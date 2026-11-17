Finanzen

Nvidia-Aktie: Wie geht es nach den Zahlen beim US-Chipgiganten weiter? Kommt Huang zurück?

Alles dreht sich um Nvidias Zahlen, doch mich beschäftigt diesmal mehr als Umsatz und Gewinn. Nach dem Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang steht plötzlich die Frage im Raum, wer den KI-Giganten künftig führen kann. Gleichzeitig verschärfen die USA den Druck auf Chinas Zugang zu Hochleistungschips. Bleibt die Nvidia-Aktie auch langfristig mein bestes Pferd im Depot?