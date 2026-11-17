ZEW-Konjunkturerwartungen: Deutsche Wirtschaft im Aufwind

Die Konjunkturstimmung unter Finanzmarktexperten in Deutschland hat sich im November überraschend deutlich aufgehellt. Der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen kletterte gegenüber dem Vormonat um 7,5 Punkte auf 35,6 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Damit erreichte das wichtige Stimmungsbarometer seinen höchsten Wert seit Februar. Von Ökonomen waren durchschnittlich lediglich 28,8 Punkte prognostiziert worden.

Noch im Vormonat hatte der Konjunkturindikator nachgegeben, nachdem er zuvor fünf Monate hintereinander gestiegen war. Im Februar, vor Beginn des Iran-Kriegs, hatten die Erwartungen mit plus 58,3 Punkten deutlich höher gelegen. Anschließend rutschte das Barometer für mehrere Monate in den negativen Bereich.

ZEW-Konjunkturprognose: Industrie schöpft Hoffnung, doch Staatsschulden bereiten Sorgen

Bei den einzelnen Wirtschaftszweigen zeigt die aktuelle ZEW-Umfrage unterschiedliche Entwicklungen. Insbesondere für die Chemieindustrie, Pharmaindustrie und Elektroindustrie verbesserten sich im November die Geschäftsaussichten. Dagegen trübten sich die Perspektiven für die Metallproduktion und die Baubranche ein. "Die deutsche Konjunktur setzt ihren Erholungspfad fort, dieser bleibt jedoch verhalten", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Ergebnisse der Umfrage.

Positive Impulse für die wirtschaftliche Erholung kommen laut Wambach von steigenden Industrieaufträgen und niedrigeren Ölpreisen. "Die Erholung wird bislang vor allem von staatlichen Ausgaben getragen, allerdings wächst zugleich die Sorge um die Tragfähigkeit der Staatsschulden."

Auch Deutsche-Bank-Ökonomin Felicitas Henze beurteilt die weitere Konjunkturentwicklung optimistisch. "Mit Blick nach vorn bleiben die Aussichten günstig", kommentierte Volkswirtin Felicitas Henze von der Deutschen Bank. "Nach dem robusten dritten Quartal sehen wir für unsere Wachstumsprognose von 1 Prozent für 2026 ein leichtes Aufwärtspotenzial." Solide Auftragseingänge und gut gefüllte Auftragsbücher deuteten auf eine fortgesetzte Erholung der deutschen Industrieproduktion hin. "Zugleich dürfte der Fiskalimpuls zunehmend in der Realwirtschaft ankommen und die Investitionstätigkeit stützen", schrieb Henze. Weiterlesen Unternehmensinsolvenzen steigen weiter: Logistik und Gastgewerbe unter Druck

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Weniger ausgeprägt fiel hingegen die Verbesserung bei der Bewertung der gegenwärtigen Wirtschaftslage aus. Der entsprechende ZEW-Lageindikator erhöhte sich im November lediglich um 2,7 Punkte auf minus 33,2 Punkte. Wirtschaftsexperten hatten zuvor einen Wert von minus 35,3 Punkten erwartet.

Ein vergleichbares Bild ergibt sich für die Eurozone. Dort legten die Konjunkturerwartungen um 8,0 Punkte auf 26,5 Punkte zu. Die Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage verbesserte sich dagegen nur geringfügig um 0,1 Punkte auf minus 14,7 Punkte.