Deutsche-Bank-Aktie: Enthüllungen erschüttern Vertrauen

Ein internationales Recherchekonsortium hat Berichte über frühere Geschäfte und mutmaßliche Kontrollmängel der Deutschen Bank veröffentlicht. Die Journalisten analysierten nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter Millionen E-Mails. In der Originaldarstellung der Recherche erläutert Le Monde, wie rund 230 Journalisten von etwa 50 Medienorganisationen die Unterlagen ausgewertet haben.

Der Vorwurf lautet unter anderem, dass das Institut Warnsignale im Zusammenhang mit risikoreichen Kunden und Geschäften nicht immer ausreichend beachtet habe. Recherchiert wurden beispielsweise historische Beziehungen zu russischen Kunden und zum verstorbenen Finanzier Jeffrey Epstein. Der Inhalt des Datenlecks ist eine Grundlage journalistischer Untersuchungen. Die einzelnen Bewertungen der Medien sind jedoch nicht mit rechtskräftigen gerichtlichen Feststellungen gleichzusetzen.

Die Börse reagierte heftig. Laut dem Reuters-Marktbericht vom Dienstagmorgen verlor das Papier im frühen Handel rund 5,2 Prozent. Im weiteren Handelsverlauf ging es für die Deutsche Bank-Aktie noch weiter in den Keller, zeitweise verloren die Anteilsscheine des Geldinstituts an der Frankfurter Börse annähernd sechs Prozent und rutschten ab auf 30,89 Euro. Für Anleger ist der deutliche Ausschlag ein Zeichen gestiegener Unsicherheit über die künftige Bewertung.

Am Nachmittag konnte das Papier die Verluste wieder etwas eindämmen. Parallel zum Handelsstart an den US-Börsen in New York tendierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,40 Euro noch 3,5 Prozent schwächer.

Wie die Deutsche Bank auf die Vorwürfe reagiert

Die Bank erklärte am Dienstag, die angesprochenen Sachverhalte lägen viele Jahre, teils bis zu zwei Jahrzehnte, zurück. Relevante Vorgänge seien seinerzeit geprüft und mit den zuständigen Regulierungsbehörden besprochen worden. Unter Vorstandschef Christian Sewing seien interne Prozesse und Kontrollstrukturen grundlegend modernisiert worden.

Zwischen 2019 und 2025 habe die Bank rund sieben Milliarden Euro in interne Kontrollen investiert. Nach ihrer derzeitigen Einschätzung sind aus den historischen Vorgängen keine nennenswerten neuen finanziellen Auswirkungen zu erwarten. Es handelt sich um eine Unternehmensposition, nicht um den abschließenden Befund einer neuen unabhängigen Untersuchung.

Gleichzeitig kann aus dem Datenleck nicht ohne Weiteres abgeleitet werden, dass nun neue Milliardenstrafen drohen. Entscheidend ist, ob die Unterlagen bislang unbekannte Verstöße dokumentieren oder vor allem bereits untersuchte Fälle näher beleuchten. Ein belastbares Schadensvolumen lässt sich heute nicht bestimmen. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Quartalszahlen zeigen die andere Seite der Bilanz

Das laufende Geschäft der Deutschen Bank war zuletzt profitabel. Aus ihrer offiziellen Mitteilung zu den Quartalszahlen vom 28. Oktober 2026 geht hervor, dass sie im dritten Quartal 1,9 Milliarden Euro nach Steuern verdiente. In den ersten neun Monaten erreichte das Nachsteuerergebnis 5,9 Milliarden Euro. Die harte Kernkapitalquote CET1 betrug zum Quartalsende 14,0 Prozent.

Solche Zahlen zeigen, dass der Konzern bislang Erträge erwirtschaftet und über regulatorisches Eigenkapital verfügt. Sie entkräften mögliche Probleme bei Compliance, Governance und Reputation aber nicht automatisch. Umgekehrt bedeutet ein Kursrutsch nicht unmittelbar, dass Kredite oder Kundeneinlagen im gleichen Umfang an Wert verloren haben.

Anleger müssen daher zwei Fragen getrennt betrachten: Wie entwickelt sich das operative Geschäft, und welche zusätzlichen Risiken könnten aus den Enthüllungen entstehen? Die Antwort auf die zweite Frage wird wesentlich davon abhängen, was Behörden, Gerichte und weitere überprüfbare Unterlagen ergeben.

Welche Folgen für die Deutsche Bank-Aktie möglich sind

Denkbare Belastungen umfassen weitere Prüfkosten, neue Auflagen, Rechtsstreitigkeiten und Ausgaben für Kontrollsysteme. Nicht jeder dieser Punkte muss tatsächlich eintreten. Die Bank selbst erwartet derzeit keine wesentlichen neuen Folgen. Auch Vertrauensverluste können Geschäftsbeziehungen beeinflussen, ohne sofort in einer Bilanzposition sichtbar zu werden.

Für eine Kursbewertung sind außerdem Handelsplatz, Zeitpunkt und Währung entscheidend. Der am Dienstag gemeldete Rückgang lässt keine verlässliche Aussage über die nächsten Handelstage zu. Eine konkrete Erholung der Deutsche Bank-Aktie zu erwarten oder eine weitere Verkaufswelle, wäre rein spekulativ. Weiterlesen Russlands Bankenkrise: Putins Schuldenfalle schnappt zu

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Im Mittelpunkt des DAX-Wertes stehen weitere Veröffentlichungen des Recherchekonsortiums, Stellungnahmen der Bank und mögliche Reaktionen von Aufsichtsbehörden. Sollten neue Tatsachen offiziell festgestellt werden, könnten Rückstellungen, Kapitalplanung oder der Ausblick überprüft werden müssen. Bleiben die Vorwürfe überwiegend historisch und bereits aufgearbeitet, fällt die wirtschaftliche Beurteilung anders aus.

Die jüngsten Quartalszahlen bleiben ein relevanter Maßstab für die Ertragskraft. Sie sollten jedoch gemeinsam mit dem Stand der Kontrollprogramme und der rechtlichen Risiken gelesen werden. Die heutige Meldung allein rechtfertigt keine sichere kurzfristige Kursprognose.