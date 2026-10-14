Immobilien

Nach Fehlstart: „Jung kauft Alt“ wird massiv aufgestockt – lohnt sich die Eigenheimförderung?

Bis zu 40.000 Euro mehr Kredit, Zinsen weit unter Marktniveau und lockerere Sanierungsvorgaben: Nach schwachem Start bessert der Bund bei „Jung kauft Alt“ kräftig nach. Familien bekommen mehr Spielraum bei der Sanierung. Doch wird der alte Energiefresser damit wirklich zum bezahlbaren Eigenheim? Wer wissen will, ob sich das Programm wirklich lohnt, muss Kaufpreis, Nebenkosten und Sanierung zusammenrechnen.