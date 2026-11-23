BYD Atto 2 im Test: Viel Platz und überraschend viel Komfort

Der kleine Elektro-SUV wirbt mit einer großen Reichweite. In der Ausstattungslinie Comfort kostet er in Slowenien regulär 36.100 Euro. Doch wie schlägt sich der BYD Atto 2 im Alltag und auf der Autobahn? Darüber berichten unsere Kollegen von Finance.si. Das Cockpit des BYD Atto 2 überzeugt mit modernem Design, großem Touchscreen und übersichtlichen Bedienelementen. (Bild: Marko Čopi)

BYD hat sich in Europa innerhalb weniger Jahre von einer nahezu unbekannten Marke zu einem ernsthaften Konkurrenten etablierter Automobilhersteller entwickelt. Der Atto 2 ist der kleinere Elektro-SUV des chinesischen Konzerns und ein gutes Beispiel dafür, dass man chinesischen Autos heute nicht mehr allein deshalb Schwächen nachsehen muss, weil sie neu auf dem Markt sind. Auch der Preis liefert dafür längst keinen Grund mehr.

Der Atto 2 Comfort gehört zu den angenehmeren elektrischen SUVs für den Alltag. Er ist kompakt genug für die Stadt, bietet im Innenraum überraschend viel Platz, fährt komfortabel und ist ausgesprochen gut ausgestattet.

Bequeme Sitze auch auf längeren Strecken

Mit 4,31 Metern Länge wirkt der Atto 2 im Innenraum größer, als es seine Außenmaße vermuten lassen. Vorne herrscht kein Platzmangel, hinten können zwei Erwachsene bequem sitzen. Auch der 450 Liter große Kofferraum bietet ausreichend Platz für den Familienalltag. Die Rücksitze des BYD Atto 2 bieten überraschend viel Platz und ausreichend Beinfreiheit für zwei Erwachsene. (Bild: Marko Čopi)

Die Sitze sind angenehm weich, ausreichend groß und auch auf längeren Strecken bequem. Etwas störend ist lediglich die integrierte Kopfstütze, die sich nicht verstellen lässt. Elektrisch einstellbare und beheizbare Sitze gehören ebenso zur Serienausstattung wie ein beheizbares Lenkrad. Hinzu kommen ein Panoramadach, 360-Grad-Kameras, eine Wärmepumpe und die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), mit der sich externe Elektrogeräte über die Fahrzeugbatterie betreiben lassen. Da bleibt im Konfigurator kaum noch etwas zu tun.

BYD Atto 2 im Fahrtest: Starker Motor und schwache Assistenten

Der Elektromotor an der Vorderachse leistet 150 Kilowatt beziehungsweise 204 PS und entwickelt ein Drehmoment von 310 Newtonmetern. Von null auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt der Wagen in 7,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 Kilometer pro Stunde begrenzt. Der Kofferraum des BYD Atto 2 bietet mit 450 Litern Ladevolumen ausreichend Platz für Einkäufe, Gepäck und den Familienalltag. (Bild: Marko Čopi)

Leistung ist jederzeit und in jeder Fahrsituation ausreichend vorhanden. Der Atto 2 fährt angenehm an, reagiert beim Überholen sofort und fügt sich problemlos in den schnelleren Verkehr ein. Lob verdient auch das Fahrwerk mit seiner aufwendigen Mehrlenker-Hinterachse. Sie trägt dazu bei, dass der Atto 2 zuverlässig, ruhig und berechenbar unterwegs ist.

Die Lenkung ist leichtgängig und eher funktional als besonders mitteilsam. Viel Rückmeldung liefert sie nicht, dafür zeigt sie präzise an, wohin das Auto fahren wird. Die Karosserie neigt sich in Kurven nicht übermäßig stark, die Reifen bieten genügend Grip und die Bremsen lassen sich angenehm dosieren. Die Seitenansicht des BYD Atto 2 zeigt die kompakten Proportionen des Elektro-SUV, der vor allem für den Alltag und den Stadtverkehr ausgelegt ist. (Bild: Marko Čopi)

Bei schnellen Richtungswechseln lässt sich das Gewicht von 1,72 Tonnen allerdings nicht verbergen. Die Physik hat schließlich noch keine chinesische Konkurrenz bekommen.

Auch auf schlechteren Straßen bleibt der Wagen ausreichend komfortabel. Auf der Autobahn machen sich allerdings leichte Windgeräusche im Bereich der Außenspiegel bemerkbar. Sie stören nicht wirklich, sind aber hörbar. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Schwache Assistenzsysteme

Und dann kommen die Assistenzsysteme. Ach herrje! Schon die Erinnerung an den Spurhalteassistenten und den damit verbundenen Schlingerkurs auf der slowenischen Küstenautobahn sorgt für Unbehagen. Der BYD Atto 2 präsentiert sich schräg von hinten mit markanten Rückleuchten und einer modernen SUV-Silhouette. (Bild: Marko Čopi)

Das Problem zeigt sich folgendermaßen: Statt das Fahrzeug ruhig in der Mitte der Fahrspur zu halten, wartet das System häufig, bis sich der Wagen der Fahrbahnmarkierung nähert. Erst dann korrigiert es die Richtung. Wenige Augenblicke später wiederholt sich das Ganze auf der anderen Seite. Auf der Autobahn pendelt der Atto 2 dadurch ziemlich grob und gefährlich zwischen den Fahrbahnmarkierungen hin und her.

Ein Assistent, der mehr Aufmerksamkeit verlangt als das Fahren ohne ihn, ist eine ziemlich ungewöhnliche Form der Unterstützung. Auch die übrigen Warnsysteme reagieren gerne übertrieben eifrig.

An Elektronik mangelt es dem Atto 2 nicht, an deren Feinabstimmung dagegen schon eher. Ohne diese Eingriffe fährt sich das Auto ruhig, berechenbar und angenehm. Für Assistenzsysteme ist das allerdings ein ziemlich peinliches Kompliment.

Bis zu 400 Kilometer Reichweite, solange man nicht auf die Autobahn fährt

Die Batterie verfügt über eine Nettokapazität von 64,8 Kilowattstunden. Die offizielle Reichweite nach WLTP beträgt 430 Kilometer, der homologierte Stromverbrauch liegt bei 17,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.

In der Stadt und auf Landstraßen sind reale Reichweiten zwischen 350 und 400 Kilometern durchaus erreichbar. Dafür muss niemand besonders vorsichtig fahren oder jeder Zehntel-Kilowattstunde hinterherjagen.

Bei einer Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde steigt der Verbrauch dagegen auf rund 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Bei Kälte, Regen oder Wind kann er auch darüber liegen. Dadurch schrumpft die Reichweite schnell auf etwa 300 Kilometer oder sogar darunter.

Ordentliche Ladeleistung

Die maximale Schnellladeleistung beträgt 155 Kilowatt. BYD gibt für den Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent eine Dauer von 25 Minuten an. Beim Laden mit Wechselstrom nimmt das integrierte Ladegerät bis zu elf Kilowatt auf.

Das ist kein Spitzenwert in dieser Fahrzeugklasse, aber ausreichend schnell. Bei konstant 130 Kilometern pro Stunde ist das größere Problem ohnehin, dass die nächste Ladesäule etwas früher angesteuert werden muss, als es dem Fahrer lieb wäre. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

BYD Atto 2: Europäische Preise und die Bedeutung für Deutschland

Der reguläre Preis für den BYD Atto 2 Comfort beträgt in Slowenien 36.100 Euro. BYD hat für das Modell außerdem einen Aktionspreis von 32.890 Euro veröffentlicht. Das Angebot ist weiterhin auf der Website der Marke zu finden, auch wenn der ursprünglich genannte Aktionszeitraum bereits abgelaufen ist.

Und das ist auch gut so. Für 32.890 Euro fällt das Verhältnis zwischen Preis, Ausstattung und Fahreigenschaften deutlich überzeugender aus.

Auch auf dem deutschen Markt konkurriert der BYD Atto 2 mit etablierten europäischen und koreanischen Herstellern. Das macht insbesondere die Preisgestaltung interessant. Auf seiner deutschen Website nennt BYD für die Comfort-Version in einem Finanzierungsbeispiel einen Kaufpreis von 41.990 Euro vor zusätzlichen Kosten und Nachlässen. In einem gesonderten Leasingangebot wird ein Kaufpreis von 32.740 Euro zugrunde gelegt. Die Konditionen sind daher nicht unmittelbar mit den slowenischen Preisen vergleichbar.

Für deutsche Käufer, die regelmäßig längere Autobahnstrecken zurücklegen, dürfte vor allem der Stromverbrauch bei höherem Tempo entscheidend sein. Während der Atto 2 im Stadtverkehr und auf Landstraßen mit einer ordentlichen Reichweite überzeugt, sinkt diese bei Autobahngeschwindigkeit deutlich. Hinzu kommen die Schwächen des Spurhalteassistenten, die gerade auf längeren Fahrten unangenehm auffallen können.

Ein guter Elektro-SUV mit vermeidbaren Schwächen

Der Atto 2 ist längst kein besonders günstiger Elektro-SUV mehr. Noch weniger ist er eine billige Alternative zu etablierten Wettbewerbern. Bei einem regulären slowenischen Preis von 36.100 Euro muss er sich an denselben Maßstäben messen lassen wie seine europäischen und koreanischen Konkurrenten. Das gilt insbesondere für seine wenig überzeugenden Assistenzsysteme.

Der BYD Atto 2 bietet viel Komfort, einen kräftigen Antrieb und eine umfangreiche Ausstattung. Im Stadtverkehr und auf Landstraßen präsentiert er sich als angenehmes Elektroauto. Auf der Autobahn fallen dagegen der steigende Stromverbrauch und die unausgereiften Assistenzsysteme negativ auf. Wer den Wagen vor allem im Alltag und auf kürzeren Strecken nutzt, erhält einen gut ausgestatteten Elektro-SUV. Vielfahrer sollten dagegen besonders genau hinsehen.