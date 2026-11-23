Rheinmetall-Aktie: Wachsender Druck vor dem Kapitalmarkttag

Am Montagmorgen legte die Rheinmetall-Aktie deutlich zu. Etwa zwei Stunden nach Handelsstart an der Frankfurter Börse verbuchte das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns bei annähernd 711,50 Euro einen Zuschlag von 4,5 Prozent. Zeitweise stieg der Aktienkurs kurz nach Börseneröffnung zeitweise sogar auf 716,50 Euro.

Der Druck auf die Rheinmetall-Aktie und das Unternehmen wächst, nach dem jüngsten Ausverkauf steht die Börsenentwicklung vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Anleger fragen zunehmend, ob die hohen Erwartungen an Europas Aufrüstung mit den tatsächlichen Lieferterminen und Zahlungsströmen Schritt halten können. Der Rheinmetall-Aktienkurs spiegelt damit nicht nur die geopolitische Nachfrage wider, sondern auch Zweifel an der operativen Umsetzung.

Rheinmetall steigert Umsatz um 38 Prozent, der freie Cashflow bleibt negativ

Besonders kritisch wird das bisherige Umsatzziel von rund 50 Milliarden Euro für 2030 diskutiert. Die Privatbank Berenberg senkte ihr Kursziel auf 900 Euro und behielt die Einstufung „Hold“ bei. Analyst George McWhirter rechnet mit einer möglichen Reduzierung des langfristigen Umsatzziels um etwa 14 Prozent. Citi erwartet ebenfalls eine Überarbeitung der mittelfristigen Planung.

Der DAX-Konzern verfügt dennoch über erhebliche wirtschaftliche Substanz. Laut offizieller Quartalsmitteilung stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten um 38 Prozent auf 8,376 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich auf 1,339 Milliarden Euro. Allerdings lag der operative freie Cashflow bei minus 1,698 Milliarden Euro. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Neues Sponsoring bei Rheinmetall – für den Aktienkurs zählen Umsatz und Margen

Für die Rheinmetall-Aktie ist diese Diskrepanz entscheidend: Der umfangreiche Auftragsbestand von 78 Milliarden Euro bietet langfristige Perspektiven, garantiert jedoch keine kurzfristigen Zahlungseingänge. Zudem enthält die Kennzahl unterschriebene Rahmenvereinbarungen. Die Nachrichtenübersicht der Deutschen Börse dokumentiert die jüngsten Unternehmensmeldungen und die neue Partnerschaft mit dem deutschen Bob- und Schlittenverband.

Letztere folgt auf das angekündigte Ende des Sponsorings bei Borussia Dortmund. Die Kooperation besitzt vor allem kommunikative Bedeutung und dürfte den Rheinmetall-Aktienkurs kurzfristig weniger beeinflussen als neue Aussagen zu Umsatz, Margen und Liquidität.

Aufträge abarbeiten, Liquidität verbessern – worauf es bei Rheinmetall jetzt ankommt

Die Rheinmetall-Aktie richtet ihren Blick deshalb auf den bevorstehenden Kapitalmarkttag. Dort muss das Management erklären, wie aus den hohen Auftragsvolumina belastbare Umsätze werden sollen. Die Rüstungsaktie bleibt bis dahin anfällig für starke Kursschwankungen. Für die Rheinmetall-Aktie dürfte die Glaubwürdigkeit neuer Ziele wichtiger sein als eine kurzfristige Erholung.