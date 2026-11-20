Rheinmetall-Aktie: Neuer Kursrutsch und Warnung vor 2030

Die Rheinmetall-Aktie beendete den Donnerstagshandel auf XETRA bei 725,60 Euro und mit einem Minus von 2,50 Prozent. Und auch am Donnerstag zeigt sich das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns im vorbörslichen Tradegate-Handel deutlich schwächer. Bei Verlusten um 1,5 Prozent kämpft die Rheinmetall-Aktie derzeit um die psychologisch wichtige Marke von 700 Euro.

Für die Rheinmetall-Aktie setzte sich damit eine Talfahrt fort. Am Dienstag hatte der Schlusskurs noch bei 760,90 Euro gelegen, am 4. November waren es noch 1.003,40 Euro gewesen. Seither ist der Rheinmetall-Aktienkurs annähernd 28 Prozent abgerutscht. Damit erreicht Rheinmetall an der Börse wieder Niveaus, die viele Anleger trotz des europäischen Aufrüstungsbooms nicht erwartet hatten. Eine kurzfristige Gegenbewegung wäre nach solchen Verlusten möglich, aber keineswegs sicher.

Rheinmetall senkt Umsatzausblick für 2026 auf 13,2 Milliarden Euro

Die Rheinmetall Aktie leidet weiterhin unter der Anfang November gesenkten Unternehmensprognose. In den Neunmonatszahlen des Unternehmens wurde der Umsatzausblick für 2026 von zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro auf rund 13,2 Milliarden Euro reduziert. Die operative Margenerwartung sank von rund 19 auf 18,5 Prozent. Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und bei der Abnahme von Artilleriemunition verschieben Erlöse und erwartete Anzahlungen.

Bei der Rheinmetall Aktie verstärkt nun eine neue Analysteneinschätzung die Diskussion. Bernstein-Experte Adrien Rabier senkte sein Kursziel am Donnerstag auf 950 Euro und blieb zurückhaltend. Wie ein Börsenbericht zur Bernstein-Studie schildert, rechnet er ab 2030 mit erheblichen Belastungen im traditionellen Artilleriegeschäft. Seine These: Drohnen könnten klassische Munition im modernen Gefecht zunehmend verdrängen. Das ist eine Prognose des Analysten, keine feststehende Marktentwicklung. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Steigendes operatives Ergebnis, sinkende Liquidität – was die Rheinmetall-Zahlen zeigen

Operativ liefert der DAX-Konzern gleichwohl starke Zahlen. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,376 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis wuchs auf 1,339 Milliarden Euro, die Marge erreichte 16 Prozent. Der operative freie Cashflow betrug jedoch minus 1,698 Milliarden Euro. Neben hohen Investitionen bindet der Aufbau von Vorräten Liquidität. Der ausgewiesene Backlog von 78 Milliarden Euro umfasst auch erwartete Abrufe aus Rahmenverträgen und ist deshalb nicht vollständig garantiertes Umsatzvolumen.

Für die Rheinmetall Aktie spricht die weiterhin hohe Nachfrage nach moderner Luftverteidigung. Am 9. November meldete der Hersteller einen belgischen Skyranger-Auftrag über 20 Systeme im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung soll ab Ende 2028 beginnen. Der Auftrag unterstreicht die Chancen neuer Technologien, löst aber kurzfristig weder das Cashflow-Problem noch die verschobenen Umsätze.

Rheinmetall-Aktie vor dem Kapitalmarkttag – worauf Anleger achten