Rheinmetall erobert den Weltraum und startet Satellitenproduktion für die Bundeswehr

n Modell eines Aufklärungssatelliten des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall und des finnischen Unternehmens Iceye wird auf der Rüstungsmesse Eurosatory präsentiert. Das Joint Venture Rheinmetall Iceye Space Solutions GmbH stellt solche Satelliten her, um deren Aufnahmen etwa an die Bundeswehr zu verkaufen. (Bild: dpa) Foto: Wolf von Dewitz