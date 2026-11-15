Finanzen

Chinesische E-Autos: Vollkasko fast doppelt so teuer – worauf es ankommt

Günstige Kaufpreise machen chinesische Elektroautos für deutsche Autofahrer attraktiv. Doch die vermeintlichen Schnäppchen können sich bei den laufenden Kosten als teuer erweisen. Besonders die Vollkaskoversicherung belastet das Budget. Allerdings deutet sich eine Veränderung an, die den Wettbewerb erheblich beeinflussen könnte.