Finanzen

Chinesische E-Autos: Vollkasko fast doppelt so teuer – worauf es ankommt

Günstige Kaufpreise machen chinesische Elektroautos für deutsche Autofahrer attraktiv. Doch die vermeintlichen Schnäppchen können sich bei den laufenden Kosten als teuer erweisen. Besonders die Vollkaskoversicherung belastet das Budget. Allerdings deutet sich eine Veränderung an, die den Wettbewerb erheblich beeinflussen könnte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.11.2026 17:03
Lesezeit: 5 min
Chinesische E-Autos: Vollkasko fast doppelt so teuer – worauf es ankommt
Chinesische E-Autos locken Käufer, doch die Versicherung kann zur Kostenfalle werden. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum chinesische Elektroautos bei der Vollkaskoversicherung deutlich teurer sind.
  • Welche Rolle die Typklassen bei den hohen Versicherungskosten spielen.
  • Warum das Alter des Fahrers bei der Beitragsberechnung entscheidend ist.

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