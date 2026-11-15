Finanzen

Wölfe der Wall Street: Kaufgelegenheit naht, den Boden haben wir vielleicht noch nicht gesehen

Der Rücktritt von Nvidia-Gründer Jensen Huang hat Anleger erschüttert und zu drastischen Kurskorrekturen geführt. Während Tech-Aktien unter Druck geraten, feiert der europäische Markt neue Rekorde und profitiert von seiner defensiveren Ausrichtung. Die bevorstehende Woche verspricht mit dem Börsengang von Anthropic weitere bewegende Zeiten für die Finanzwelt.
Autor
avtor
Investor Felix
15.11.2026 18:00
Lesezeit: 9 min
Wölfe der Wall Street: Kaufgelegenheit naht, den Boden haben wir vielleicht noch nicht gesehen
Bild: DogoraSun/iStock. Bearbeitung: DWN Foto: DogoraSun/iStock

Im Folgenden:

  • Warum Europas Börsen von der Tech-Schwäche in den USA profitieren.
  • Weshalb Bill Ackman trotz Begeisterung auf den Anthropic-Aktienkauf verzichtet.
  • Welche Chance Analysten im aktuellen Ausverkauf amerikanischer Aktien sehen.

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avtor1
Investor Felix

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