Finanzen

Wölfe der Wall Street: Kaufgelegenheit naht, den Boden haben wir vielleicht noch nicht gesehen

Der Rücktritt von Nvidia-Gründer Jensen Huang hat Anleger erschüttert und zu drastischen Kurskorrekturen geführt. Während Tech-Aktien unter Druck geraten, feiert der europäische Markt neue Rekorde und profitiert von seiner defensiveren Ausrichtung. Die bevorstehende Woche verspricht mit dem Börsengang von Anthropic weitere bewegende Zeiten für die Finanzwelt.