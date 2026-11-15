Unternehmen

Markus Haupt: Vom Produktionshallenmitarbeiter zum Milliardenmanager

Der Chef von Seat und Cupra ist kein Mann der großen Marketingslogans, obwohl er eine Marke leitet, die ihre Identität auf Emotionen, Design und Sportlichkeit aufbaut.
Autor
avtor
Matej Štakul
15.11.2026 11:00
Lesezeit: 10 min
Markus Haupt: Vom Produktionshallenmitarbeiter zum Milliardenmanager
Vom Werksgelände an die Spitze: Markus Haupt führt Seat und Cupra mit Milliarden in die Elektroära. Warum sein Produktionswissen der Schlüssel ist (Foto: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • Wie Produktionsprofi Markus Haupt die Marken Seat und Cupra elektrifizieren will.
  • Weshalb der Volkswagen-Konzern zehn Milliarden Euro in Spaniens Elektromobilität investiert.
  • Warum die Marke Seat trotz des Erfolgs von Cupra weitergeführt wird.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Aktive Fonds: Warum schlagen die meisten Assetmanager den Index nicht?
DWN
Finanzen
Finanzen Aktive Fonds: Warum schlagen die meisten Assetmanager den Index nicht?
15.11.2026

Wer sein Geld einem professionellen Fondsmanager anvertraut, erwartet bessere Renditen als der Durchschnitt. Doch die Realität an den...

Unternehmensnachfolge 2026: Diese Steuer- und Rechtsfallen sollten Inhaber kennen
DWN
Finanzen
Finanzen Unternehmensnachfolge 2026: Diese Steuer- und Rechtsfallen sollten Inhaber kennen
15.11.2026

Der Generationenwechsel im deutschen Mittelstand boomt – doch die rechtlichen Fallstricke nehmen zu. Aktuelle Entscheidungen von...

Markus Haupt: Vom Produktionshallenmitarbeiter zum Milliardenmanager
DWN
Unternehmen
Unternehmen Markus Haupt: Vom Produktionshallenmitarbeiter zum Milliardenmanager
15.11.2026

Der Chef von Seat und Cupra ist kein Mann der großen Marketingslogans, obwohl er eine Marke leitet, die ihre Identität auf Emotionen,...

Slowenischer Architekt, der Paris kühlt: Wir haben Städte jahrzehntelang falsch geplant
DWN
Immobilien
Immobilien Slowenischer Architekt, der Paris kühlt: Wir haben Städte jahrzehntelang falsch geplant
15.11.2026

Andrej Bernik und seine Kollegen pflanzten in Paris 72 Bäume auf 1.200 Quadratmetern und stellten eine deutliche Temperaturabsenkung fest....

50 Jahre Tastentelefon: Der lange Weg zur freien Telefonwahl
DWN
Panorama
Panorama 50 Jahre Tastentelefon: Der lange Weg zur freien Telefonwahl
15.11.2026

Ein Tastendruck statt langem Drehen: Vor 50 Jahren verändert ein neuer Telefonapparat den Alltag. In Ost und West entwickelt sich die...

Kryptowährungen erben: Wann der Bitcoin-Verkauf steuerfrei ist
DWN
Finanzen
Finanzen Kryptowährungen erben: Wann der Bitcoin-Verkauf steuerfrei ist
15.11.2026

Wer Bitcoin oder andere Kryptowährungen erbt, kann beim Verkauf von Kursgewinnen profitieren. Ob dafür Steuern anfallen, richtet sich vor...

VW ID. Tiguan: Kann das neue Elektro-SUV das Werk Emden retten?
DWN
Technologie
Technologie VW ID. Tiguan: Kann das neue Elektro-SUV das Werk Emden retten?
15.11.2026

Volkswagen startet in Emden die Serienproduktion des neuen ID. Tiguan und setzt große Hoffnungen in das Elektro-SUV. Doch der...

Wie sich die Deutschen über mich lustig machten, als ich ein Handy kaufte
DWN
Technologie
Technologie Wie sich die Deutschen über mich lustig machten, als ich ein Handy kaufte
14.11.2026

Nach fast fünf Jahren war es Zeit für ein neues Handy. Das alte funktionierte zwar noch, doch der Akku musste inzwischen dreimal täglich...