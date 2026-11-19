Wall Street gerät trotz KI-Debüts unter Druck

Die Wall Street ist am Donnerstag nach einer anfänglichen Erholung eingebrochen, da das solide Marktdebüt von Anthropic die Begeisterung der Anleger für KI-Werte nicht aufrechterhalten konnte.

Alle drei Hauptindizes verzeichneten jeweils ein Minus von mehr als 2 Prozent.

Ein Halbleiter-ETF von VanEck lag zum Börsenschluss mit 2,6 Prozent im Minus, da die Mehrheit der Chiphersteller sowie sämtliche Mag-7-Aktien nachgaben.

Das hielt Anthropic jedoch nicht auf: Die Aktie stieg um 17 Prozent über ihren Ausgabepreis von 83 US-Dollar und schloss bei 97,17 US-Dollar, nachdem sie in den ersten Handelsminuten des KI-Unternehmens um bis zu 34 Prozent in die Höhe geschnellt war.

In einer Analyse vom Donnerstag erklärte Ben Barringer, Leiter der Technologieforschung bei Quilter Cheviot, der breitere Markt habe „einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic gebraucht“.

Er sagte, die Aktie werde „in den Tagen und Wochen nach dem Börsengang wahrscheinlich volatil sein“, sobald „die anfängliche Überschwänglichkeit nachlässt“. „Wir haben das Anfang des Jahres bei SpaceX gesehen, und wir werden es wahrscheinlich auch bei Anthropic wieder sehen“, so Barringer.

„Kurzfristig wird es zu Volatilität kommen, aber Anthropic ist eindeutig ein qualitativ hochwertiges, wenn auch sehr junges Unternehmen, in dem Anleger klares Potenzial sehen.“

Leitindizes verzeichnen deutliche Verluste

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 2,19 Prozent bzw. 1.101 Punkte auf einen Schlussstand von 49.096,58 Zählern, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Minus von 2,25 Prozent bei 23.879,20 Punkten beendete.

Unterdessen gab der S&P 500 um 2,02 Prozent auf 7.175,82 Punkte nach.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank um 3,1 Basispunkte auf 5,049 Prozent, während die Rendite 30-jähriger Papiere um 1,4 Basispunkte auf 5,402 Prozent nachgab.

Bewegung bei den Einzelwerten

AMD-Aktien gerieten unter Druck, nachdem der Hedgefonds Hunterbrook Capital eine Short-Position auf den Titel eingegangen war. Hintergrund war ein Bericht über mögliche Exportrisiken durch das Engagement auf dem chinesischen Markt. Die Aktie beendete den Handel mit einem Minus von 7,7 Prozent.

Intel gehörte zu den wenigen Chipherstellern mit Kursgewinnen und schloss 1,7 Prozent im Plus, nachdem das Unternehmen den ersten externen Kunden für seine fortschrittlichen 18A-Chips gewinnen konnte.

SpaceX verlor 3,5 Prozent, nachdem das Unternehmen den Spitzenplatz für den größten Börsengang abgeben musste.

Palo Alto legte um 6,4 Prozent zu, nachdem sich das Unternehmen bereit erklärt hatte, die KI-Modell-Plattform Applied Compute für 4,5 Milliarden US-Dollar zu übernehmen.