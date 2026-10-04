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Saatgutproduzent Christopher Rudloff im Interview: „Wir können keine Sonderschichten fahren“

Hitze erreicht die Bilanz von Saatgutproduzenten mit zwei Jahren Verzögerung. Christopher Rudloff führt die RUDLOFF GmbH in Sereetz bei Lübeck in zweiter Generation und zählt zu den letzten deutschen Spezialisten seiner Branche. Ein Gespräch über Ernteausfälle, Umwege im Roten Meer, deutsches Arbeitsrecht und die Frage, warum er nicht verkauft.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
04.10.2026 16:00
Lesezeit: 8 min
Saatgutproduzent Christopher Rudloff im Interview: „Wir können keine Sonderschichten fahren“
Ein trockener Sommer schlägt im Saatgutgeschäft erst zwei Jahre später durch. Christopher Rudloff über knappe Gräser, teure Frachtraten und Bürokratie (Herr Rudloff, Foto: Rudloff GmbH).

Im Folgenden:

  • Warum eine Aussaat im Frühjahr 2027 erst 2029 zu Umsatz wird
  • Wie der Preisschock nach Beginn des Ukrainekriegs einen Wettbewerber fast zerlegt hat
  • Welche zwei Stellschrauben Rudloff von der Politik erwartet
  • Was ein kartiertes Biotop an der A1 mit einer blockierten Investition zu tun hat

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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