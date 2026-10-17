Unternehmen

Konflikte im Büro: So gehen Sie mit schwierigen Kollegen um

Den schwierigen Kollegen wird man selten vollständig los. Doch man kann lernen, besser mit ihm umzugehen und sich selbst viel Ärger zu ersparen. Die Wirtschaftssoziologin und Bestsellerautorin Rikke Østergaard erklärt, warum unterschiedliche Persönlichkeitstypen im Büro regelmäßig aneinandergeraten.