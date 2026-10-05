Finanzen

Stablecoins: Amerikas neue Waffe im Kampf um die Macht des Dollars

Stablecoins sollen Geld schneller, einfacher und stabiler machen. Doch hinter dem Boom der digitalen Dollar könnte weit mehr stecken als eine neue Form des Bezahlens. Werden sie weltweit zum Standard, könnten sie die Vormachtstellung der USA stärken, zusätzliche Käufer für US-Schulden schaffen und Europas wirtschaftliche Abhängigkeit vertiefen.