Politik

Das Land, das blutiges Gold über die Welt verteilt

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Drehkreuz für einen bedeutenden Teil des weltweiten Goldhandels. Das hat Dubai den Spitznamen Goldstadt eingebracht. Doch jedes Jahr werden Hunderte Tonnen aus Konfliktregionen dorthin geschmuggelt. Im Sudan trägt das Gold zur Finanzierung des blutigen Bürgerkriegs bei. Ein Teil davon landet anschließend in Europa.