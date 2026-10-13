Politik

Russlands ehemaliger Ministerpräsident: Putin machte einen Fehler, den er nicht eingestehen kann

Russlands früherer Ministerpräsident Michail Kasjanow glaubt nicht an ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. Putin wisse vermutlich, dass die Invasion ein Fehler gewesen sei, könne dies aber nicht eingestehen. Gleichzeitig wachse selbst in der russischen Elite die Unzufriedenheit, ohne dass daraus organisierter Widerstand entstehe.
Autor
avtor
Nele-Mai Olup
13.10.2026 05:47
Lesezeit: 8 min
Russlands ehemaliger Ministerpräsident: Putin machte einen Fehler, den er nicht eingestehen kann
Nach Angaben des ehemaligen Ministerpräsidenten Michail Kasjanow hat Wladimir Putin mit dem Einmarsch in die Ukraine einen Fehler begangen, doch der russische Präsident ist überzeugt, dass er den Zermürbungskrieg gewinnen wird. (Bild: dpa) Foto: Vyacheslav Prokofyev

Im Folgenden:

  • Wie gestiegene Ölpreise und westliche Uneinigkeit Putins Strategie im Ukraine-Krieg stützen.
  • Warum die russische Elite laut Ex-Premier Kasjanow ein Ende des Krieges herbeisehnt.
  • Weshalb der Westen laut Kasjanow die Angst vor Putins atomaren Drohungen ablegen sollte.

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Nele-Mai Olup

***

Nele-Mai Olup ist Autorin bei Äripäev, dem estnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschaftsnachrichten im Bonnier-Konzern. Sie schreibt vor allem über internationale Politik, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklungen. Ihre Beiträge behandeln unter anderem den Ukrainekrieg, Verteidigungspolitik, Technologieunternehmen und geopolitische Risiken.

 
 
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