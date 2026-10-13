Politik

Russlands ehemaliger Ministerpräsident: Putin machte einen Fehler, den er nicht eingestehen kann

Russlands früherer Ministerpräsident Michail Kasjanow glaubt nicht an ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. Putin wisse vermutlich, dass die Invasion ein Fehler gewesen sei, könne dies aber nicht eingestehen. Gleichzeitig wachse selbst in der russischen Elite die Unzufriedenheit, ohne dass daraus organisierter Widerstand entstehe.