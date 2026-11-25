Anthropic gelingt die Kurswende nach turbulentem Börsenstart

Die Anleger von Anthropic konnten am Mittwoch durchatmen: Das Unternehmen legte eine spektakuläre Kurserholung hin und kletterte zeitweise wieder über seinen Ausgabepreis, nachdem die Aktie in den ersten Handelsminuten noch um bis zu 9 Prozent eingebrochen war.

Damit verzeichnete das KI-Unternehmen den ersten Schlusskurs im Plus seit seinem Börsengang in der vergangenen Woche, nachdem tagelange Turbulenzen den Kurs um mehr als 15 Prozent ins Minus gedrückt hatten.

Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 82,85 US-Dollar – womit sie knapp unter ihrem Ausgabepreis lag, nachdem sie am Dienstag noch deutlich darunter geschlossen hatte.

Die positive Entwicklung von Anthropic bildete einen Gegenpol zu dem sich weiter verschärfenden Ausverkauf im Tech-Sektor. Dabei brachen Chipaktien erneut ein, zahlreiche Tech-Giganten büßten an Marktwert ein und der Nasdaq 100 näherte sich einem Bärenmarkt, da er seit seinem Rekordhoch im Oktober um fast 20 Prozent nachgegeben hat.

Uneinheitliche Entwicklung an den US-Leitbörsen

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,33 Prozent auf einen Schlussstand von 50.182,95 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Minus von 0,62 Prozent bei 23.585,80 Zählern beendete.

Der S&P 500 gab unterdessen um 0,25 Prozent auf 7.182,78 Punkte nach.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 6,2 Basispunkte auf 4,869 Prozent, während die Rendite 30-jähriger Papiere um 6,7 Basispunkte auf 5,258 Prozent sank.

Druck auf Chipaktien und Bewegung bei Einzelwerten

Im Zuge des Tech-Ausverkaufs brachen Chipaktien stark ein. SanDisk gehörte zu den am stärksten betroffenen Werten und sackte um 5,6 Prozent ab, während Oracle 5,1 Prozent und Micron 4,6 Prozent einbüßten.

Nvidia verlor weiterhin an Marktwert und büßte 3,8 Prozent ein, wodurch die Kursgewinne aus der Rückkehr von Jensen Huang als CEO am Montag weiter dahinschmolzen.

Hintergrund waren Berichte, wonach S&P Global Ratings eine Herabstufung der Kreditbewertung von Nvidia um eine Stufe prüft. Grund dafür seien Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und Governance nach Huangs Rücktritt und erneuter Übernahme des CEO-Postens.

HP schoss um über 11 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen eine Gewinnprognose vorgelegt hatte, die die Analystenschätzungen übertraf.

SpaceX notierte zum Handelsschluss 1,2 Prozent im Plus, nachdem die US-Fernmeldebehörde FCC den Antrag des Unternehmens genehmigt hatte, bis zu 1 Million Satelliten für Elon Musks Vision eines Orbit-Rechenzentrumsnetzwerks ins All zu bringen.