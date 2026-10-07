Finanzen

Beitragsbemessungsgrenzen 2027: Millionen Bürger müssen mehr vom Lohn abgeben

Für Gutverdiener steigen kommendes Jahr die maßgeblichen Beitragsgrenzen in der Kranken- und Rentenversicherung. Besonders deutlich fällt die Anhebung in der Krankenversicherung aus – auch wegen eines zusätzlichen Aufschlags zur Entlastung der Krankenkassen. Wer an oder über dieser Grenze verdient, zahlt künftig auf einen größeren Teil seines Einkommens Beiträge.