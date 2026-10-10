Politik

Marine Le Pen plant finanzpolitischen Kurs mit großen Einsparungen: Auf den Straßen wächst die Wut

Frankreich steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Während Zehntausende junge Menschen gegen marode Schulen und fehlende Investitionen protestieren, kündigt Marine Le Pen einen radikalen Sparkurs an. Milliarden sollen eingespart, Steuern gestrichen und die Schulden gesenkt werden. Doch ausgerechnet ihre wirtschaftspolitische Kehrtwende könnte Frankreich vor eine Zerreißprobe stellen. Auch für Deutschland steht viel auf dem Spiel.
Autor
avtor
Louise With
10.10.2026 07:12
Lesezeit: 9 min
Marine Le Pen plant finanzpolitischen Kurs mit großen Einsparungen: Auf den Straßen wächst die Wut
Marine Le Pen verspricht Milliardeneinsparungen und Steuersenkungen. Doch Proteste und hohe Zinsen gefährden ihren Plan. (Bild: dpa) Foto: Julien De Rosa

Im Folgenden:

Frankreichs Jugend protestiert gegen fehlende InvestitionenWährend Zehntausende junge Menschen auf die Straße gehen und Milliarden für Schulen und Bildung fordern, verspricht...

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Louise With

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Louise With ist internationale Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Beide Medien gehören zum Bonnier-Konzern. Sie berichtet über internationale Wirtschafts- und Politikthemen mit Schwerpunkt auf Analyse, Einordnung und globalen Entwicklungen.

 
 
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