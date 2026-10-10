Marine Le Pen plant finanzpolitischen Kurs mit großen Einsparungen: Auf den Straßen wächst die Wut

Marine Le Pen verspricht Milliardeneinsparungen und Steuersenkungen. Doch Proteste und hohe Zinsen gefährden ihren Plan. (Bild: dpa)

Marine Le Pen verspricht Milliardeneinsparungen und Steuersenkungen. Doch Proteste und hohe Zinsen gefährden ihren Plan. (Bild: dpa) Foto: Julien De Rosa

Im Folgenden:

Frankreichs Jugend protestiert gegen fehlende InvestitionenWährend Zehntausende junge Menschen auf die Straße gehen und Milliarden für Schulen und Bildung fordern, verspricht...

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