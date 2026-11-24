Stromrechnung steigt: Strompreise steigen durchschnittlich um acht Prozent

Für Dezember 2026 bis Februar 2027 haben regionale Grundversorger bislang 329 Preiserhöhungen angekündigt. Nach einer von BR24 veröffentlichten Verivox-Auswertung sind hochgerechnet 3,7 Millionen Haushalte betroffen. Für einen Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden ergeben sich zunächst durchschnittlich 128 Euro Mehrkosten. Auch EnBW, EWE, Rheinenergie und Mainova haben Preisanpassungen angekündigt.

Steigende Beschaffungskosten belasten Energieversorger

Die höheren Großhandelspreise infolge des Iran-Kriegs erreichen private Stromkunden mit Verzögerung. Viele Versorger beschaffen Energie langfristig, weshalb Marktbewegungen erst später auf Verbrauchertarife durchschlagen. Zusätzlich werden höhere Netzentgelte erwartet. Nach Angaben von Computer Bild steigen diese bundesweit im Durchschnitt um knapp zwei Prozent.

Stromsteuersenkung kann Mehrkosten abfedern

Die Bundesregierung plant für 2027 eine befristete Senkung der Stromsteuer von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde. Bei vollständiger Weitergabe der Entlastung spart ein Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rechnerisch 92,82 Euro einschließlich Mehrwertsteuer. Die angekündigte durchschnittliche Mehrbelastung könnte damit von 128 auf rund 35 Euro jährlich sinken. Die tatsächlichen Kosten hängen vom Tarif, Verbrauch und der Umsetzung der Steuerentlastung ab. Nicht jeder Haushalt ist von einer Preiserhöhung betroffen. X DWN Telegramm Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik. E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Stromrechnung: Diese Rechte haben Verbraucher

Nach Angaben der Bundesnetzagentur müssen Versorger die gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen an Preisänderungen beachten. Verbraucher müssen rechtzeitig über Gründe und Umfang einer Anpassung informiert werden. Für Grundversorgungstarife gelten besondere Informationspflichten. Bei Preisänderungen besteht grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht, wobei bestimmte gesetzliche Ausnahmen zu beachten sind.

Die Stromgrundversorgungsverordnung ermöglicht die ordentliche Kündigung eines Grundversorgungsvertrags mit zwei Wochen Frist. Beim Tarifvergleich zählen neben dem Arbeitspreis auch der Grundpreis, die Vertragslaufzeit, Preisgarantien und Bonusbedingungen. Ein niedriger Abschlag allein ist kein Beleg für einen günstigen Tarif.

Stromkunden sollten jetzt ihre Tarife überprüfen

Die angekündigten Strompreiserhöhungen zeigen, dass Deutschlands private Haushalte weiterhin erheblichen Schwankungen auf den internationalen Energiemärkten ausgesetzt sind. Die geplante Senkung der Stromsteuer dürfte einen wesentlichen Teil der Mehrbelastung auffangen, kann steigende Beschaffungs- und Netzkosten jedoch nicht vollständig ausgleichen. Besonders Kunden in der Grundversorgung sollten deshalb ihre aktuellen Vertragsbedingungen überprüfen und alternative Angebote vergleichen.