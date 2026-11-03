Technologie

Energiefresser Rechenzentren: KI-Boom lässt Strombedarf drastisch steigen

Schon 2026 verbrauchen deutsche Rechenzentren so viel Strom wie rund 6,5 Millionen Haushalte. Bis 2035 könnte der Bedarf nochmals stark wachsen – doch die Netze kommen kaum hinterher. Mangelnde Netzkapazitäten und langwierige Genehmigungsverfahren drohen zum massiven Flaschenhals für den Standort zu werden. 
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.11.2026 15:34
Lesezeit: 2 min
Energiefresser Rechenzentren: KI-Boom lässt Strombedarf drastisch steigen
Baustelle für ein Rechenzentrum: Die Schwarz-Gruppe investiert am Rande des Spreewaldes rund 11 Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum deutsche Rechenzentren bald so viel Strom wie Millionen Haushalte verbrauchen.
  • Weshalb mangelnde Netzkapazitäten zum größten Hindernis für Deutschland werden.
  • Welche Entlastungen die Branche fordert, um eine Abwanderung von Rechenzentren zu verhindern.

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