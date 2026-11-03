Technologie

Energiefresser Rechenzentren: KI-Boom lässt Strombedarf drastisch steigen

Schon 2026 verbrauchen deutsche Rechenzentren so viel Strom wie rund 6,5 Millionen Haushalte. Bis 2035 könnte der Bedarf nochmals stark wachsen – doch die Netze kommen kaum hinterher. Mangelnde Netzkapazitäten und langwierige Genehmigungsverfahren drohen zum massiven Flaschenhals für den Standort zu werden.