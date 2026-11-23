Finanzen

Tech-Aktien im freien Fall: Ist jetzt die Zeit zum Kaufen?

Tech-Aktien stehen unter massivem Druck. Investoren reduzieren ihre Positionen so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr. Selbst glänzende Nvidia-Zahlen und der milliardenschwere Börsengang von Anthropic konnten den Ausverkauf nicht stoppen. Während die Danske Bank Kaufchancen sieht, wartet Bankinvest auf ein klares Signal. Doch wie tief können die Kurse noch fallen?