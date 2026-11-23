Finanzen

Meine Nvidia-Aktie fast halbiert: Kaufe ich jetzt nach?

Der US-Chipkonzern verdient mehr Geld als je zuvor, doch die Nvidia-Aktie hat seit ihrem Oktoberhoch fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Der Kurssturz macht die Bewertung plötzlich verlockend. Gleichzeitig wachsen die Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms, der Führung des Konzerns und sogar an der Rechnungslegung. Ich frage mich deshalb: Ist das meine nächste Nachkaufchance oder sollte ich lieber die Finger vom fallenden Messer lassen?