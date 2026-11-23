Wirtschaft

Machtwechsel bei der EZB: Wird de Cos Europas neuer Chef?

Christine Lagarde verlässt die Europäische Zentralbank vorzeitig. Ihr möglicher Nachfolger Pablo Hernández de Cos gilt als erfahrener Geldpolitiker mit besten Verbindungen nach Berlin und Paris. Doch kann der Spanier die Märkte ebenso souverän führen wie seine Vorgänger? Und was bedeutet der Machtwechsel für Zinsen, Inflation und die deutsche Wirtschaft?