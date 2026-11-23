Starke Kursgewinne an den US-Börsen

Die US-Aktienmärkte haben am Montag kräftige Gewinne verzeichnet. Auslöser war die überraschende Mitteilung von Nvidia, Jensen Huang erneut zum Chief Executive Officer zu ernennen. Dies beflügelte den Sektor für Künstliche Intelligenz und trieb die wichtigsten Indizes steil in die Höhe.

Der technologielastige Nasdaq-Index schoss um 6,51 Prozent auf einen Schlussstand von 24.089,56 Punkten nach oben und erlebte damit seinen besten Handelstag seit April 2025. Der S&P 500 kletterte um 4,74 Prozent auf 7.237,73 Punkte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial Average beendete den Handel mit einem Plus von 3,01 Prozent bei 49.598,97 Zählern.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt bei 89 US-Dollar pro Barrel, was einem Rückgang von 3,65 Prozent entspricht.

Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihen gab leicht nach und fiel um 0,36 Prozent auf 4,932 Prozent.

Auch die Rendite der 30-jährigen US-Anleihen verzeichnete Verluste: Sie gab um 0,75 Prozent nach und lag zuletzt bei 5,297 Prozent.

Halbleiter- und KI-Aktien im Höhenflug

Die Aktie von Nvidia verzeichnete einen Kurssprung von 31,73 Prozent und schloss bei 165,36 US-Dollar. Vorausgegangen war die Entscheidung des Nvidia-Verwaltungsrats, Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Chief Executive Officer und President des Halbleiterriesen zu berufen.

Andere Werte aus dem KI-Sektor zogen am Montagabend im Gleichschritt mit Nvidia kräftig an: Micron kletterte um 19,08 Prozent auf 707,97 US-Dollar, während CoreWeave um 22,32 Prozent auf 48,33 US-Dollar melonierte. Auch Intel legte deutlich zu und stieg um 16,36 Prozent auf 59,67 US-Dollar.

Gesundheits- und Energiesektor unter Druck

Inmitten der breiten Markt-Rally verzeichnete der Gesundheitssektor Verluste: Elevance gab um 3,78 Prozent auf 379,55 US-Dollar nach, Humana verlor 1,61 Prozent auf 383,74 US-Dollar und UnitedHealth fiel um 1,12 Prozent auf 336,08 US-Dollar.

Auch der Energiesektor geriet unter Druck: ExxonMobil schloss mit einem Minus von 1,93 Prozent bei 156,90 US-Dollar, während Chevron bis zum Börsenschluss um 1,06 Prozent auf 206,17 US-Dollar nachgab.