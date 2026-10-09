Politik

Geheime Gespräche zwischen USA und Russland: Amerikaner wollen bei Nord Stream einsteigen und Gasgewinne teilen

Hinter den Kulissen wird offenbar über eine Rückkehr von Nord Stream gesprochen. Nach Reuters-Informationen prüfen Vertreter der USA und Russlands einen Einstieg amerikanischer Investoren in die Pipeline. Im Raum steht ein Modell, bei dem nach einem Ende des Ukraine-Kriegs Gewinne aus russischen Gaslieferungen nach Europa geteilt würden.