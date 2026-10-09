Politik

Geheime Gespräche zwischen USA und Russland: Amerikaner wollen bei Nord Stream einsteigen und Gasgewinne teilen

Hinter den Kulissen wird offenbar über eine Rückkehr von Nord Stream gesprochen. Nach Reuters-Informationen prüfen Vertreter der USA und Russlands einen Einstieg amerikanischer Investoren in die Pipeline. Im Raum steht ein Modell, bei dem nach einem Ende des Ukraine-Kriegs Gewinne aus russischen Gaslieferungen nach Europa geteilt würden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.10.2026 11:03
Lesezeit: 6 min
Geheime Gespräche zwischen USA und Russland: Amerikaner wollen bei Nord Stream einsteigen und Gasgewinne teilen
Nord Stream vor Comeback? Amerikaner wollen offenbar an russischem Gas verdienen. (Bild: dpa) Foto: Mikhail Metzel

Im Folgenden:

  • Wie US-Investoren über einen geheimen Einstieg in die Nord-Stream-Pipeline verhandeln.
  • Weshalb ein US-Konsortium die Übernahme europäischer Vermögenswerte des Ölkonzerns Lukoil plant.
  • Warum europäische Politiker vor einem bilateralen Gas-Deal zulasten der EU warnen.

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