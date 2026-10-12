Politik

Ungarn gegen Russland: Péter Magyar erklärt Putins Einfluss den Kampf

Jahrelang galt Ungarn als Putins verlässlichster Verbündeter innerhalb der EU. Jetzt macht ausgerechnet Budapest Front gegen Moskau. Der neue Ministerpräsident Péter Magyar wirft russische Diplomaten aus dem Land und stellt sich offen gegen den Kreml. Doch Putin verfügt über ein mächtiges Druckmittel: Ungarns Abhängigkeit von russischer Energie. Droht der Befreiungsschlag an der wirtschaftlichen Realität zu scheitern?
Autor
avtor
Agne Škultinaite
12.10.2026 07:37
Aktualisiert: 12.10.2026 08:37
Lesezeit: 11 min
Ungarn gegen Russland: Péter Magyar erklärt Putins Einfluss den Kampf
Putin verliert Ungarn: Péter Magyar beendet den Kuschelkurs mit Moskau. (Bild: Xavier Lejeune/© Europäische Union, 202X, zur Verfügung gestellt im Rahmen der CC BY 4.0)

Im Folgenden:

  • Warum Ungarn plötzlich mit Russland bricht und Putin einen wichtigen Verbündeten verliert.
  • Wie Péter Magyar den russischen Einfluss in Budapest zurückdrängen will.
  • Warum die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten einem politischen Erdbeben gleichkommt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Agne Škultinaite

***

Agnė Škultinaitė ist Korrespondentin für internationale Themen und Wirtschaftsumfeld bei Verslo žinios. Sie hat Journalismus sowie internationale Beziehungen und Politikwissenschaft in Vilnius studiert und war vor ihrer Tätigkeit bei Verslo žinios unter anderem für litauische Nachrichtendienste, regionale Medien, ein Ministerium sowie als Auslandsnachrichtenredakteurin bei Delfi tätig.

Ungarn gegen Russland: Péter Magyar erklärt Putins Einfluss den Kampf
DWN
Politik
Politik Ungarn gegen Russland: Péter Magyar erklärt Putins Einfluss den Kampf
12.10.2026

Jahrelang galt Ungarn als Putins verlässlichster Verbündeter innerhalb der EU. Jetzt macht ausgerechnet Budapest Front gegen Moskau. Der...

Kostenrisiko Rentenreform: Rente verbraucht immer mehr Steuereinnahmen
DWN
Politik
Politik Kostenrisiko Rentenreform: Rente verbraucht immer mehr Steuereinnahmen
12.10.2026

Rentenniveaugarantie, Mütterrente und Reformpakete: Warum die Pläne der Regierung für Milliardenrisiken sorgen und der Rechnungshof...

US-Börsen: Reichen die außergewöhnlichen Gewinne einiger weniger Giganten aus?
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Reichen die außergewöhnlichen Gewinne einiger weniger Giganten aus?
12.10.2026

US-Aktieninvestoren halten es offenbar nicht lange aus, ohne neue Kursrekorde zu erreichen. Die Energiepreise schießen nach oben, während...

Wölfe der Wall Street: Industrieaktien sind heiß, diese Aktie ist der Favorit unter den Goldminen
DWN
Finanzen
Finanzen Wölfe der Wall Street: Industrieaktien sind heiß, diese Aktie ist der Favorit unter den Goldminen
11.10.2026

Der US-Bullenmarkt feiert nächste Woche sein vierjähriges Bestehen und hat seit dem Tiefpunkt beachtliche 117 Prozent zugelegt. Doch...

KI-Boom außer Kontrolle: Diese sechs Gefahren bedrohen die Finanzmärkte
DWN
Finanzen
Finanzen KI-Boom außer Kontrolle: Diese sechs Gefahren bedrohen die Finanzmärkte
11.10.2026

Der KI-Boom treibt Börsenkurse, Investitionen und Bewertungen seit Jahren nach oben. Doch hinter der Euphorie wächst ein...

Investor Felix: Das neue Projekt der DWN
DWN
Finanzen
Finanzen Investor Felix: Das neue Projekt der DWN
11.10.2026

Ich möchte Ihnen die faszinierende Geschichte von Investor Toomas vorstellen, die mich dazu inspiriert hat, selbst in die Welt der Börse...

Investment-FOMO: Warum Anleger nicht jedem Trend folgen sollten
DWN
Finanzen
Finanzen Investment-FOMO: Warum Anleger nicht jedem Trend folgen sollten
11.10.2026

Ich las kürzlich auf Insta: „Stocks that will make you rich before 2027!! (I am only going to say that once!!).“ Drei Aktien von 12...

Sachwert, Ertragswert, Vergleichswert: Wie Profis eine Immobilie bewerten
DWN
Immobilien
Immobilien Sachwert, Ertragswert, Vergleichswert: Wie Profis eine Immobilie bewerten
11.10.2026

Wer eine Immobilie kaufen möchte, sollte sich mit dem Vokabular rund um den Wert der Immobilie auskennen. Was Sachwert, Ertragswert und...