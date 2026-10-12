Politik

Ungarn gegen Russland: Péter Magyar erklärt Putins Einfluss den Kampf

Jahrelang galt Ungarn als Putins verlässlichster Verbündeter innerhalb der EU. Jetzt macht ausgerechnet Budapest Front gegen Moskau. Der neue Ministerpräsident Péter Magyar wirft russische Diplomaten aus dem Land und stellt sich offen gegen den Kreml. Doch Putin verfügt über ein mächtiges Druckmittel: Ungarns Abhängigkeit von russischer Energie. Droht der Befreiungsschlag an der wirtschaftlichen Realität zu scheitern?