Politik

Brüssel schlägt vor: weniger Kommissare, weniger Vetos, mehr Schutzklauseln und 15 Jahre Kontrolle neuer Mitglieder

Die Europäische Kommission will in den bisherigen Mitgliedstaaten Unterstützung für die Erweiterung gewinnen, da dort Sorgen über die Folgen neuer Mitglieder bestehen. Gleichzeitig soll die EU besser gegen mögliche undemokratische Entwicklungen in neuen Mitgliedstaaten abgesichert werden.
Autor
avtor
Albina Kenda
09.10.2026 16:03
Lesezeit: 10 min
Brüssel schlägt vor: weniger Kommissare, weniger Vetos, mehr Schutzklauseln und 15 Jahre Kontrolle neuer Mitglieder
Brüssel plant neue EU-Regeln: 15 Jahre Bewährungszeit für neue Mitglieder. (Bild: dpa) Foto: Virginia Mayo

Im Folgenden:

  • Wie die Europäische Kommission neue Mitgliedstaaten künftig bis zu 15 Jahre lang kontrollieren will.
  • Warum die Ukraine nach einem EU-Beitritt mit Einschnitten bei den Agrarsubventionen rechnen muss.
  • Weshalb Brüssel die Vetorechte der Mitgliedstaaten bei künftigen Erweiterungen abbauen möchte.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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