Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Turbulenzen an den US-Märkten

Anthropic geriet im Zuge einer Korrektur bei den Technologiegiganten unter Druck und fiel unter seinen Ausgabepreis, während ein breiterer Ausverkauf den Nasdaq und den S&P 500 ins Minus zog.

Auch Nvidia büßte einen Teil der am Montag erzielten Gewinne wieder ein, nachdem Jensen Huang auf den Posten des CEO zurückgekehrt war.

Die Marktvolatilität wurde durch Berichte weiter angeheizt, wonach US-Präsident Donald Trump neue Zölle gegen die EU, China und andere Volkswirtschaften vorbereite, was die Anleger zusätzlich verunsicherte.

Der Dienstag hatte bereits schwach begonnen: Hinweise aus dem vorbörslichen Handel, dass Anthropic seinen Ausgabepreis unterschreiten könnte, versetzten die Händler in Unruhe.

Im Tagesverlauf sackte der Kurs schließlich deutlich unter den Zuteilungspreis von 83 US-Dollar vor dem Börsengang ab und erreichte im Tief 76 US-Dollar.

Dies geschah im Zuge eines breiteren Tech-Ausverkaufs, bei dem Halbleiterhersteller und Technologiekonzerne erheblich an Marktwert einbüßten.

Sorgen vor neuen Zöllen belasten die Indizes

Während sich die Stimmung der Anleger an der Nasdaq und beim S&P 500 zunehmend verschlechterte, wurden Berichte bekannt, wonach die Trump-Regierung eine Erhöhung der Zölle gegenüber der EU, China und weiteren Volkswirtschaften plane.

Die Abgaben richten sich voraussichtlich gegen Volkswirtschaften, denen vorgehalten wird, die amerikanische Industrie durch Subventionen für heimische Hersteller zu schädigigen.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 2,19 Prozent und schloss bei 49.096,58 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Minus von 2,25 Prozent bei 23.879,20 Zählern beendete.

Unterdessen sackte der S&P 500 um 2,02 Prozent auf 7.175,82 Punkte abs.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank um 3,1 Basispunkte auf 5,049 Prozent, während die Rendite 30-jähriger Papiere um 1,4 Basispunkte auf 5,402 Prozent nachgab.

Starke Bewegung bei den Einzelwerten

Nvidia verlor 5,8 Prozent und gab damit die Gewinne vom Montag wieder ab, die nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Unternehmensspitze erzielt worden waren.

Anthropic schloss 6,5 Prozent im Minus bei knapp unter 82 US-Dollar pro Aktie und lag damit unter dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar.

Hewlett Packard brach um über 16 Prozent ein, nachdem Anleger befürchteten, dass anhaltend hohe Bauteilkosten die Profitabilität des Hardware-Konzerns im kommenden Jahr trotz steigender Umsätze belasten werden.

Best Buy legte um 2,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt und seinen Ausblick angehoben hatte.