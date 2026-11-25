Wirtschaft

Bis zu 650.000 Euro: Wie Autobauer Mitarbeiter loswerden

Mercedes-Benz lockt Beschäftigte mit Abfindungen von bis zu 330.000 Euro, bei BMW sind es in Einzelfällen sogar mehr als 650.000 Euro. Deutschlands Autobauer investieren Milliarden in den Stellenabbau, um langfristig ihre Kosten zu senken. Doch für Arbeitnehmer ist der freiwillige Abschied nicht zwangsläufig ein finanzieller Gewinn.