Bis zu 650.000 Euro: Wie Autobauer Mitarbeiter loswerden
Mercedes-Benz lockt Beschäftigte mit Abfindungen von bis zu 330.000 Euro, bei BMW sind es in Einzelfällen sogar mehr als 650.000 Euro. Deutschlands Autobauer investieren Milliarden in den Stellenabbau, um langfristig ihre Kosten zu senken. Doch für Arbeitnehmer ist der freiwillige Abschied nicht zwangsläufig ein finanzieller Gewinn.
Im Volkswagen-Konzern unter der Leitung von Oliver Blume kann die Abfindung zuzüglich eines Bonus für vorzeitiges Ausscheiden 450.000 Euro übersteigen. (Bild: Julian Stratenschulte/dpa)
Foto: Julian Stratenschulte
Im Folgenden:
Warum zahlen deutsche Autobauer Abfindungen in sechsstelliger Höhe?
Welche Mercedes-Mitarbeiter können 330.000 Euro erhalten?
Wie kommen bei BMW Abfindungen von mehr als 650.000 Euro zustande?
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