Wirtschaft

EU-Handelskompromiss mit China: Was der Deal Deutschland bringt

Nach wochenlangen Spannungen haben sich die Europäische Union und China auf erste konkrete Schritte zur Entschärfung ihres Handelskonflikts verständigt. Betroffen sind chinesische Hybridautos, europäische Exporte und der Zugang zu seltenen Erden. Für Deutschland ist der Deal besonders relevant.
Autor
avtor
Markus Gentner
12.10.2026 14:05
Lesezeit: 3 min
EU-Handelskompromiss mit China: Was der Deal Deutschland bringt
Der neue EU-China-Kompromiss soll Handelskonflikte entschärfen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was haben EU und China bei den Handelsgesprächen vereinbart?
  • Warum sollen chinesische Hybridimporte künftig stärker begrenzt werden?
  • Welche Folgen hat der Deal für Deutschlands Autoindustrie?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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