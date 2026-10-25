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KI im Unternehmen: Warum ChatGPT allein noch keine Prozesse automatisiert

ChatGPT schreibt Texte, fasst Informationen zusammen und spart Mitarbeitern Zeit. Doch wer KI wirklich zur Prozessautomatisierung nutzen will, muss mehr tun, als einzelne Tools einzusetzen – und vor allem die IT im Griff haben. Ein Gastbeitrag.
Autor
avtor
Jousef Murad
25.10.2026 12:32
Lesezeit: 6 min
KI im Unternehmen: Warum ChatGPT allein noch keine Prozesse automatisiert
Damit KI Prozesse tatsächlich automatisiert, müssen Unternehmen ihre Anwendungen und Daten sinnvoll miteinander verknüpfen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum ChatGPT allein noch keine vollständigen Arbeitsabläufe automatisiert.
  • Welche technischen Hürden KI-Projekte in Unternehmen ausbremsen.
  • Wie veraltete Software den automatischen Datenaustausch verhindert.

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Jousef Murad

Jousef Murad ist Gründer, Geschäftsführer und leitender Ingenieur bei APEX Consulting sowie Experte für Digitalisierung & künstliche Intelligenz. Seit über sieben Jahren beschäftigt er sich mit der Automatisierung und künstlicher Intelligenz in Unternehmen und unterstützt sie beim Aufbau digitaler Strategien. Seine Schwerpunkte liegen auf Business Automatisierung, KI-getriebenem Consulting, und der Digitalisierung von Unternehmen, Automatisierung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Weitere Informationen unter: https://apex-consulting.ai/de/

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