KI im Unternehmen: Warum ChatGPT allein noch keine Prozesse automatisiert

Jousef Murad ist Gründer, Geschäftsführer und leitender Ingenieur bei APEX Consulting sowie Experte für Digitalisierung & künstliche Intelligenz. Seit über sieben Jahren beschäftigt er sich mit der Automatisierung und künstlicher Intelligenz in Unternehmen und unterstützt sie beim Aufbau digitaler Strategien. Seine Schwerpunkte liegen auf Business Automatisierung, KI-getriebenem Consulting, und der Digitalisierung von Unternehmen, Automatisierung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Weitere Informationen unter: https://apex-consulting.ai/de/