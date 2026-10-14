Politik

Stoppen, abschwächen, zerschlagen: NATO-Oberbefehlshaber erläutert Reaktion auf einen Angriff

General Alexus Grynkewich, Oberster Alliierter Befehlshaber der NATO in Europa, hat beim Warsaw Security Forum die „Theorie des Sieges“ des Bündnisses für einen möglichen Konflikt vorgestellt. Dabei betonte er: Die beste Verteidigung ist Abschreckung.
Autor
avtor
Marcel Zatoński
14.10.2026 07:47
Lesezeit: 8 min
Stoppen, abschwächen, zerschlagen: NATO-Oberbefehlshaber erläutert Reaktion auf einen Angriff
Abschreckung braucht Kampfbereitschaft: Der NATO-Oberbefehlshaber stellt sein Verteidigungskonzept vor. Entscheidend ist das Zusammenspiel aller Streitkräfte.

Im Folgenden:

  • Wie die NATO einen Angriff bereits beim ersten Vorstoß stoppen will.
  • Welche Lehren die NATO aus den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten zieht.
  • Wie autonome Systeme und moderne Sensoren den gegnerischen Vormarsch bremsen sollen.

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Marcel Zatoński

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Marcel Zatoński arbeitet seit Frühjahr 2011 bei „Puls Biznesu“. Von Beginn an schrieb er über Lebensmittelketten und Lebensmittelhersteller, später mehrere Jahre lang auch über den Mobilfunkmarkt; zudem beschäftigte er sich unter anderem mit dem Telekommunikations- und Postmarkt. Am liebsten schreibt er über Unternehmen am Rand der Insolvenz, unabhängig von der Branche. Nach Feierabend tauscht er Unternehmensbilanzen gegen die Bilanzen von NBA-Teams und andere Geschichten, liest Sachbücher und diskutiert mit großer Freude darüber, warum Gangster-Rap allen anderen Musikgenres überlegen ist.

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