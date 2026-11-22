Finanzen

Wölfe der Wall Street: Nutzen Sie die Marktschwäche zum Kaufen

Der Nasdaq verliert in nur einer Woche zehn Prozent, der S&P 500 bricht um mehr als acht Prozent ein und selbst Gold sowie Bitcoin geraten unter Druck. Doch während die Angst an der Wall Street wächst, sehen mehrere Strategen bereits neue Kaufchancen. Ich schaue deshalb genauer hin: Wo lohnt sich jetzt Mut und wo ist Cash vielleicht noch die bessere Wahl?