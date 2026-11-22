Finanzen

Wölfe der Wall Street: Marktschwäche für Käufe nutzen

Der Nasdaq hat in einer der stürmischsten Wochen der letzten Jahre rund zehn Prozent an Wert verloren. Doch während die Verunsicherung an den Märkten wächst, betrachten einige Top-Strategen den Preisverfall als willkommene Gelegenheit für günstige Einstiege. Nun rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob der Umbruch tatsächlich das Ende des Bullenmarktes einläutet oder lediglich eine neue Phase des Konjunkturzyklus markiert.