Technologie

Cybersicherheit im Internet: Der unsichtbare Kampf gegen Hacker

Ein Klick genügt, und das Internet funktioniert. Doch hinter jeder stabilen Verbindung steckt ein aufwendiger Kampf gegen technische Ausfälle, Sicherheitslücken und immer raffiniertere Cyberangriffe. Künstliche Intelligenz verändert dabei die Spielregeln für Angreifer und Verteidiger. Wie verwundbar ist die digitale Infrastruktur wirklich?