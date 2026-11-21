Politik

Gelockerter Kündigungsschutz für Hochverdiener: Was ab 2028 gelten könnte

Die Reform des Kündigungsschutzes, in der Hochverdiener leichter kündbar sind, wird von Union und SPD umgesetzt. Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Schweitzer erlaubt den Kündigungsschutz für Spitzenverdiener ab 2028 zu lockern. Abfindung statt Bestandsschutz: Worauf sich Arbeitgeber und Topverdiener einstellen sollten.