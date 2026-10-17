Finanzen

Bundesbank-Vorstand warnt: Risiko einer Schuldenkrise in Europa deutlich gestiegen

Michael Theurer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, sieht in der jüngsten Verkaufswelle an den europäischen Anleihemärkten ein „deutliches Warnsignal“. Nach seiner Einschätzung werden Anleger angesichts unzureichender Fortschritte beim Abbau der Staatsverschuldung zunehmend nervös.
Autor
Marek Druś
17.10.2026 13:35
Lesezeit: 5 min
Bundesbank-Vorstand warnt: Risiko einer Schuldenkrise in Europa deutlich gestiegen
Die Bundesbank warnt vor steigenden Schuldenrisiken in Europa. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum die jüngste Verkaufswelle bei Staatsanleihen Europas Regierungen unter Druck setzt.
  • Welche Warnsignale Bundesbank-Vorstand Theurer an den Finanzmärkten erkennt.
  • Wie Frankreichs politische Konflikte den Abbau des Haushaltsdefizits erschweren.

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