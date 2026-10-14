Trumps Vereinbarung mit Putin dreht sich um weit mehr als Diesel

Donald Trump hat ein Abkommen über den Import von Diesel aus Putins Russland geschlossen. Auch wenn es fraglich ist, ob das Abkommen umgesetzt wird, untermauert es doch die langjährige Abhängigkeitsbeziehung zwischen Trump und Russland. Das Bild stammt vom Treffen der beiden Präsidenten in Alaska im Jahr 2025. (Bild: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson