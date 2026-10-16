Wirtschaft

IWF-Warnung: Warum der KI-Boom eine neue Krise auslösen könnte

Die Weltwirtschaft wächst, doch unter der Oberfläche braut sich eine gefährliche Mischung zusammen: Staaten häufen Rekordschulden an, Hedgefonds gehen riskante Wetten ein und Technologiekonzerne pumpen Milliarden in künstliche Intelligenz. Der Internationale Währungsfonds warnt vor einem Finanzschock, der weit über die USA hinausreichen könnte. Auch Deutschland wäre betroffen. Wie gefährlich ist der Boom, der die Weltwirtschaft derzeit noch am Laufen hält?