Wirtschaft

IWF-Warnung: Warum der KI-Boom eine neue Krise auslösen könnte

Die Weltwirtschaft wächst, doch unter der Oberfläche braut sich eine gefährliche Mischung zusammen: Staaten häufen Rekordschulden an, Hedgefonds gehen riskante Wetten ein und Technologiekonzerne pumpen Milliarden in künstliche Intelligenz. Der Internationale Währungsfonds warnt vor einem Finanzschock, der weit über die USA hinausreichen könnte. Auch Deutschland wäre betroffen. Wie gefährlich ist der Boom, der die Weltwirtschaft derzeit noch am Laufen hält?
Autor
avtor
Tanja Smrekar
16.10.2026 11:04
Aktualisiert: 16.10.2026 13:37
Lesezeit: 16 min
IWF-Warnung: Warum der KI-Boom eine neue Krise auslösen könnte
Der KI-Boom hält Weltwachstum in Schwung, doch der IWF schlägt Alarm: Schulden, Zinsen und Hedgefonds können einen Schock auslösen, der Deutschland hart trifft. (Bild: DWN/ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der IWF vor einer neuen globalen Finanzkrise warnt.
  • Wie der milliardenschwere KI-Boom die Weltwirtschaft ins Wanken bringen könnte.
  • Welche Risiken die Rekordverschuldung der USA für Deutschland birgt.

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Tanja Smrekar

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Tanja Smrekar ist Autorin bei Finance.si und schreibt über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmen, Konjunktur, Steuerfragen und internationale Politik. Ihre Beiträge behandeln unter anderem Industrie, Inflation, Handelskonflikte, öffentliche Finanzen und aktuelle Unternehmensnachrichten.

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