Finanzen

OpenAI-IPO: Die wahre Sorge der Finanzchefin vor dem Börsengang

Während die Finanzwelt auf den milliardenschweren OpenAI-Börsengang wartet, treibt Finanzchefin Sarah Friar eine ganz andere Sorge um: Künstliche Intelligenz wird zur gefährlichen Waffe für Cyberkriminelle. Besonders chinesische KI-Modelle könnten zur Bedrohung werden. Gleichzeitig kämpft OpenAI um das Vertrauen der Öffentlichkeit und verschiebt seinen Börsengang. Warum die mächtigste Technologie unserer Zeit zunehmend zum Sicherheitsrisiko wird.
Autor
Charlie Taylor
25.10.2026 16:00
Lesezeit: 11 min
OpenAI-IPO: Die wahre Sorge der Finanzchefin vor dem Börsengang
OpenAI kämpft um Vertrauen, während KI-Angriffe immer raffinierter werden. (Bild: Richard Drew/AP/dpa) Foto: Richard Drew

Im Folgenden:

  • Warum OpenAI-Finanzchefin Sarah Friar KI-Cyberangriffe mehr fürchtet als den milliardenschweren Börsengang.
  • Wie Cyberkriminelle leistungsfähige KI-Modelle bereits für ihre Angriffe einsetzen können.
  • Welche Rolle China im gefährlichen Wettlauf um die mächtigsten KI-Systeme spielt.

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