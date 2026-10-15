Finanzen

Bank-Aktien: US-Banken überraschen mit Zahlen, Dimon warnt vor wachsenden Risiken

Während Goldman Sachs und Citigroup mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen haben, blieb JPMorgan Chase hinter den Prognosen zurück.
Autor
avtor
Kaspar Viira
15.10.2026 16:33
Lesezeit: 3 min
Bank-Aktien: US-Banken überraschen mit Zahlen, Dimon warnt vor wachsenden Risiken
Bank-Aktien nach Zahlen: Gewinne überraschen, Dimon warnt vor Risiken. (Bild: dpa) Foto: Matt Rourke

Bank-Aktien im Check: Goldman und Citi schlagen die Erwartungen

Trotz der überwiegend guten Ergebnisse der amerikanischen Banken warnte JPMorgan-Chef Jamie Dimon vor wachsenden Risiken für die US-Wirtschaft.

Der Gewinn der größten US-Bank JPMorgan Chase stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar beziehungsweise 5,57 Dollar je Aktie.

Das Ergebnis lag damit unter den von Analysten erwarteten 5,90 Dollar je Aktie, berichtet das Portal Äripäev.

Die Nettoerträge der Bank stiegen um acht Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar.

Wegen der sich verschärfenden Verluste am Anleihemarkt verbuchte die Bank bei Wertpapieren einen Verlust von 658 Millionen Dollar.

Ohne diesen Verlust hätte der Gewinn je Aktie bei 5,75 Dollar gelegen.

JPMorgan-Chef warnt vor mehreren Risiken

JPMorgan-Chef Jamie Dimon betonte, dass die US-Wirtschaft zwar durch Unternehmensinvestitionen und den Konsum der privaten Haushalte gestützt werde.

Risiken sieht er jedoch in hohen Haushaltsdefiziten, hartnäckiger Inflation, hohen Vermögenspreisen, steigenden Zinsen und der geopolitischen Lage. Nach seinen Worten sei die Bank auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet.

Die Handelserträge von JPMorgan stiegen gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar, blieben jedoch leicht hinter den Erwartungen zurück. Die Einnahmen aus Beratungsgebühren und der Durchführung von Transaktionen legten um 14 Prozent zu.

Gegenüber dem vorherigen Quartal gingen die Erträge in beiden Bereichen allerdings zurück. Die JPMorgan-Aktie gab am Dienstag leicht nach. Seit Jahresbeginn liegt sie mit 1,8 Prozent im Plus.

Wells Fargo mit positiven und negativen Überraschungen

Wells Fargo erzielte im Quartal einen Gewinn von 1,87 Dollar je Aktie und übertraf damit leicht die Analystenschätzung von 1,85 Dollar.

Die Erträge der Bank stiegen um zwei Prozent auf 21,87 Milliarden Dollar, blieben jedoch unter den erwarteten 22,31 Milliarden Dollar.

Die Erträge im Privatkundenbanking und bei Privatkrediten stiegen um fünf Prozent. Im Geschäft mit Firmenkunden legten sie um sechs Prozent zu. Die Erträge im Corporate- und Investmentbanking erhöhten sich um drei Prozent.

Im Vermögensmanagement und bei Investmentdienstleistungen stiegen die Erträge um zwölf Prozent. Die Wells-Fargo-Aktie hat sich zwar vom Tief Mitte Mai erholt, liegt gegenüber dem Jahresbeginn aber weiterhin rund 15 Prozent im Minus. Am Dienstag verlor die Bank-Aktie 3,1 Prozent.

Goldman Sachs übertrifft Erwartungen deutlich

Goldman Sachs erzielte im Quartal einen Gewinn von 17,01 Dollar je Aktie. Damit übertraf die Bank die Analystenprognose von 12,86 Dollar deutlich.

Die Erträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar. Auch damit lag Goldman Sachs über den erwarteten 16,83 Milliarden Dollar.

Die Erträge aus dem globalen Bankgeschäft und dem Kapitalmarktgeschäft stiegen um 32 Prozent auf 13,46 Milliarden Dollar. Analysten von FactSet hatten lediglich mit einem Plus von 17 Prozent gerechnet. Die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking legten um 21 Prozent zu.

Getrieben wurde das Wachstum vor allem von Beratungsleistungen und der Organisation von Aktienemissionen. Die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen, dem sogenannten FICC-Geschäft, blieben dagegen nahezu unverändert.

Die Erträge aus Vermögensverwaltung und Private Wealth Management stiegen um 14 Prozent.

Analysten hatten lediglich ein Wachstum von drei Prozent erwartet.

Unterdessen bereitet der Aufsichtsrat von Goldman Sachs einem Bericht des Wall Street Journal zufolge den Abschied von Vorstandschef David Solomon Ende 2027 oder 2028 vor.

Als möglicher Nachfolger gilt Chief Operating Officer John Waldron. Die Goldman-Sachs-Aktie verlor am Dienstag 0,2 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie 1,4 Prozent im Plus.

Citigroup steigert Gewinn um 53 Prozent

Der Quartalsgewinn von Citigroup stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 53 Prozent auf 2,85 Dollar je Aktie. Damit übertraf die Bank die Analystenprognose von 2,65 Dollar.

Die Erträge stiegen um acht Prozent auf 23,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von sieben Prozent gerechnet. Nach Angaben von Citigroup-Chefin Jane Fraser war es gemessen an den Erträgen das beste dritte Quartal der Bank seit zehn Jahren.

Die Erträge im Dienstleistungsgeschäft stiegen um 15 Prozent auf 6,61 Milliarden Dollar. Im Kapitalmarktgeschäft erhöhten sie sich um sechs Prozent auf 6,11 Milliarden Dollar. Beide Kennzahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten.

Die Erträge im klassischen Bankgeschäft stiegen auf mehr als 1,7 Milliarden Dollar. Damit blieben sie jedoch unter den 1,85 Milliarden Dollar, die Analysten von FactSet erwartet hatten. Die Citigroup-Aktie verlor im Dienstagshandel 5,6 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Bank-Aktie dennoch 4,9 Prozent im Plus.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können
Finanzen Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können

Ein Unternehmen zu führen, bedeutet, täglich Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig soll möglichst...

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Kaspar Viira

***

Kaspar Viira beobachtet für Äripäev, wie Politik, Zinsen und globale Machtverschiebungen auf die Märkte wirken. Sein Gastbeitrag für die DWN erweitert die Berichterstattung um den Blick eines estnischen Bonnier-Schwesterunternehmens.

Gewerbesteuer auf Rekordhoch: Warum Kommunen trotzdem Milliarden fehlen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Gewerbesteuer auf Rekordhoch: Warum Kommunen trotzdem Milliarden fehlen
15.10.2026

Deutschlands Gemeinden haben 2025 so viel Gewerbesteuer eingenommen wie nie zuvor. Allerdings stiegen die Einnahmen nur geringfügig, die...

Bank-Aktien: US-Banken überraschen mit Zahlen, Dimon warnt vor wachsenden Risiken
DWN
Finanzen
Finanzen Bank-Aktien: US-Banken überraschen mit Zahlen, Dimon warnt vor wachsenden Risiken
15.10.2026

Während Goldman Sachs und Citigroup mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen haben, blieb...

Solar-Aufschlag ab 2029: Drohen Mehrkosten für Photovoltaik-Besitzer – was hinter dem Prosumer-Aufschlag steckt
DWN
Technologie
Technologie Solar-Aufschlag ab 2029: Drohen Mehrkosten für Photovoltaik-Besitzer – was hinter dem Prosumer-Aufschlag steckt
15.10.2026

Solaranlagen auf dem Dach könnten ab 2029 einen höheren Grundpreis für die Stromnetznutzung auslösen. Elf Verbände fordern, den...

Berlin-Sondierungen gehen weiter: Linke, SPD und Grüne einigen sich auf zentrale Grundsätze
DWN
Politik
Politik Berlin-Sondierungen gehen weiter: Linke, SPD und Grüne einigen sich auf zentrale Grundsätze
15.10.2026

Nach tagelangem Streit setzen Linke, SPD und Grüne in Berlin ihre Gespräche über eine mögliche Regierungsbildung fort. Beim Umgang mit...

Goldpreis-Prognose: Einer der größten Käufer beginnt zu verkaufen
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Prognose: Einer der größten Käufer beginnt zu verkaufen
15.10.2026

Jahrelang kauften Zentralbanken Gold in außergewöhnlichem Umfang. Nun schlägt mit Kasachstan einer der größten Käufer einen anderen...

Rheinmetall-Aktie überspringt die 1.000-Euro-Marke: Ist das die Trendwende?
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie überspringt die 1.000-Euro-Marke: Ist das die Trendwende?
15.10.2026

Nach deutlichen Kursgewinnen am Mittwoch setzt die Rheinmetall-Aktie ihre Erholung am Donnerstag fort. Eine frühe Xetra-Notierung liegt...

Kospi-Crash: Warum Südkoreas Chipaktien die Börsen erschüttern – was jetzt wichtig ist
DWN
Finanzen
Finanzen Kospi-Crash: Warum Südkoreas Chipaktien die Börsen erschüttern – was jetzt wichtig ist
15.10.2026

Der südkoreanische Leitindex Kospi rutschte am Donnerstag zeitweise rund acht Prozent ab. Besonders stark traf es die Samsung...

Berkshire Hathaway-Aktie: Greg Abel investiert in Bending Spoons – Berkshires 930-Millionen-Dollar-Wette
DWN
Finanzen
Finanzen Berkshire Hathaway-Aktie: Greg Abel investiert in Bending Spoons – Berkshires 930-Millionen-Dollar-Wette
15.10.2026

Warren Buffetts Nachfolger Greg Abel richtet Berkshire Hathaway stärker auf digitale Geschäftsmodelle aus. Die Holding investiert weitere...