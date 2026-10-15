Bank-Aktien: US-Banken überraschen mit Zahlen, Dimon warnt vor wachsenden Risiken

Bank-Aktien im Check: Goldman und Citi schlagen die Erwartungen

Trotz der überwiegend guten Ergebnisse der amerikanischen Banken warnte JPMorgan-Chef Jamie Dimon vor wachsenden Risiken für die US-Wirtschaft.

Der Gewinn der größten US-Bank JPMorgan Chase stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar beziehungsweise 5,57 Dollar je Aktie.

Das Ergebnis lag damit unter den von Analysten erwarteten 5,90 Dollar je Aktie, berichtet das Portal Äripäev.

Die Nettoerträge der Bank stiegen um acht Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar.

Wegen der sich verschärfenden Verluste am Anleihemarkt verbuchte die Bank bei Wertpapieren einen Verlust von 658 Millionen Dollar.

Ohne diesen Verlust hätte der Gewinn je Aktie bei 5,75 Dollar gelegen. Bild: ChatGPT

JPMorgan-Chef warnt vor mehreren Risiken

JPMorgan-Chef Jamie Dimon betonte, dass die US-Wirtschaft zwar durch Unternehmensinvestitionen und den Konsum der privaten Haushalte gestützt werde.

Risiken sieht er jedoch in hohen Haushaltsdefiziten, hartnäckiger Inflation, hohen Vermögenspreisen, steigenden Zinsen und der geopolitischen Lage. Nach seinen Worten sei die Bank auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet.

Die Handelserträge von JPMorgan stiegen gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar, blieben jedoch leicht hinter den Erwartungen zurück. Die Einnahmen aus Beratungsgebühren und der Durchführung von Transaktionen legten um 14 Prozent zu.

Gegenüber dem vorherigen Quartal gingen die Erträge in beiden Bereichen allerdings zurück. Die JPMorgan-Aktie gab am Dienstag leicht nach. Seit Jahresbeginn liegt sie mit 1,8 Prozent im Plus. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Wells Fargo mit positiven und negativen Überraschungen

Wells Fargo erzielte im Quartal einen Gewinn von 1,87 Dollar je Aktie und übertraf damit leicht die Analystenschätzung von 1,85 Dollar.

Die Erträge der Bank stiegen um zwei Prozent auf 21,87 Milliarden Dollar, blieben jedoch unter den erwarteten 22,31 Milliarden Dollar.

Die Erträge im Privatkundenbanking und bei Privatkrediten stiegen um fünf Prozent. Im Geschäft mit Firmenkunden legten sie um sechs Prozent zu. Die Erträge im Corporate- und Investmentbanking erhöhten sich um drei Prozent.

Im Vermögensmanagement und bei Investmentdienstleistungen stiegen die Erträge um zwölf Prozent. Die Wells-Fargo-Aktie hat sich zwar vom Tief Mitte Mai erholt, liegt gegenüber dem Jahresbeginn aber weiterhin rund 15 Prozent im Minus. Am Dienstag verlor die Bank-Aktie 3,1 Prozent. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Goldman Sachs übertrifft Erwartungen deutlich

Goldman Sachs erzielte im Quartal einen Gewinn von 17,01 Dollar je Aktie. Damit übertraf die Bank die Analystenprognose von 12,86 Dollar deutlich.

Die Erträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar. Auch damit lag Goldman Sachs über den erwarteten 16,83 Milliarden Dollar.

Die Erträge aus dem globalen Bankgeschäft und dem Kapitalmarktgeschäft stiegen um 32 Prozent auf 13,46 Milliarden Dollar. Analysten von FactSet hatten lediglich mit einem Plus von 17 Prozent gerechnet. Die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking legten um 21 Prozent zu. Weiterlesen Sollte ich US-Banken kaufen? Warum ich Citigroup und Wells Fargo genauer prüfe

Roboter-Aktien: Investoren sehen Chancen im globalen Robotik-Wettlauf

Getrieben wurde das Wachstum vor allem von Beratungsleistungen und der Organisation von Aktienemissionen. Die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen, dem sogenannten FICC-Geschäft, blieben dagegen nahezu unverändert.

Die Erträge aus Vermögensverwaltung und Private Wealth Management stiegen um 14 Prozent.

Analysten hatten lediglich ein Wachstum von drei Prozent erwartet.

Unterdessen bereitet der Aufsichtsrat von Goldman Sachs einem Bericht des Wall Street Journal zufolge den Abschied von Vorstandschef David Solomon Ende 2027 oder 2028 vor.

Als möglicher Nachfolger gilt Chief Operating Officer John Waldron. Die Goldman-Sachs-Aktie verlor am Dienstag 0,2 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie 1,4 Prozent im Plus. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Citigroup steigert Gewinn um 53 Prozent

Der Quartalsgewinn von Citigroup stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 53 Prozent auf 2,85 Dollar je Aktie. Damit übertraf die Bank die Analystenprognose von 2,65 Dollar.

Die Erträge stiegen um acht Prozent auf 23,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von sieben Prozent gerechnet. Nach Angaben von Citigroup-Chefin Jane Fraser war es gemessen an den Erträgen das beste dritte Quartal der Bank seit zehn Jahren.

Die Erträge im Dienstleistungsgeschäft stiegen um 15 Prozent auf 6,61 Milliarden Dollar. Im Kapitalmarktgeschäft erhöhten sie sich um sechs Prozent auf 6,11 Milliarden Dollar. Beide Kennzahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten.