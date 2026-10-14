Finanzen

Roboter-Aktien: Investoren sehen Chancen im globalen Robotik-Wettlauf

Physische KI gilt für viele Techinvestoren als das nächste große Thema an den Aktienmärkten. Mehrere Roboter-Aktien könnten davon profitieren. Doch trotz großer Wachstumschancen ist der Markt noch jung und mit erheblichen Risiken verbunden.
Autor
avtor
Signe Duedahl Nørgaard
14.10.2026 06:51
Aktualisiert: 14.10.2026 07:31
Lesezeit: 10 min
Roboter-Aktien: Investoren sehen Chancen im globalen Robotik-Wettlauf
Roboter-Aktien im Check: Diese Titel sehen Profis besonders spannend. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Vermögensverwalter das Marktpotenzial physischer Künstlicher Intelligenz auf Billionen Dollar schätzen.
  • Welche Roboter-Aktien abseits der bekannten Tech-Giganten neue Chancen für Anleger bieten.
  • Weshalb erfahrene Investoren bei Robotik-Geschäftsmodellen auf wiederkehrende Einnahmen achten.

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Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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Signe Duedahl Nørgaard

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Signe Duedahl Nørgaard ist Redakteur bei dem dänischen Schwesterunternehmen der DWN aus dem Bonnier-Konzern, Borsen.

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