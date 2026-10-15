Wirtschaft

Gewerbesteuer auf Rekordhoch: Warum Kommunen trotzdem Milliarden fehlen

Deutschlands Gemeinden haben 2025 so viel Gewerbesteuer eingenommen wie nie zuvor. Allerdings stiegen die Einnahmen nur geringfügig, die Haushaltsdefizite hingegen wachsen immer weiter. Neue Zahlen zeigen zudem, dass die Gewerbesteuer im ersten Halbjahr 2026 bereits wieder geschrumpft ist.
Autor
avtor
Markus Gentner
15.10.2026 17:17
Lesezeit: 8 min
Gewerbesteuer auf Rekordhoch: Warum Kommunen trotzdem Milliarden fehlen
Gewerbesteuer auf Rekordhoch, doch 2026 sinken die Einnahmen bereits wieder sinken.

Im Folgenden:

  • Was zeigt der neue Gewerbesteuerrekord für 2025?
  • Warum reicht das zusätzliche Steueraufkommen den Kommunen nicht?
  • Wer leidet unter verschobenen kommunalen Investitionen?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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