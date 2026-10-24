Finanzen

Aktien kaufen: Diese Branchen könnten den KI-Hype schlagen

Die Börsen brechen Rekorde, doch der Höhenflug steht auf wackligen Beinen. Wenige Technologiekonzerne treiben die Kurse, während steigende Zinsen und wirtschaftliche Risiken Anleger verunsichern. Ausgerechnet zwei lange unterschätzte Anlageklassen könnten jetzt interessant werden: Gesundheitsaktien und hochwertige Anleihen. Warum Experten dort neue Chancen entdecken und was das für Anleger in Deutschland bedeutet.
Autor
avtor
Jānis Šķupelis
24.10.2026 07:28
Lesezeit: 15 min
Aktien kaufen: Diese Branchen könnten den KI-Hype schlagen
Rekorde an der Börse, Zweifel am Boom: Experten sehen Chancen abseits der Tech-Riesen. (Bild: Seth Wenig/AP/dpa) Foto: Seth Wenig

Im Folgenden:

  • Warum Gesundheitsaktien und Anleihen für Anleger jetzt interessanter werden.
  • Wo Experten trotz der Börsenrekorde noch attraktive Renditen erwarten.
  • Welche Risiken die starke Abhängigkeit von großen Technologiekonzernen mit sich bringt.

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Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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Jānis Šķupelis
Jānis Šķupelis schreibt für Investoru Klubs, das lettische Investmentmedium und Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Seine Beiträge beschäftigen sich vor allem mit Aktienmärkten, Rohstoffen, Zentralbanken, Anlegerpsychologie und langfristigen Investmenttrends.
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