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Preisschock am Bau: Neue KI soll explodierende Materialkosten und Baustopps verhindern

Kriege, Krisen und explodierende Rohstoffpreise bringen die Baubranche zunehmend unter Druck. Bauprojekte werden teurer, Kalkulationen geraten ins Wanken und Konflikte zwischen Auftraggebern und Bauunternehmen nehmen zu. Ein neues KI-Tool aus Dänemark soll Materialpreise künftig präziser vorhersagen und die Branche vor bösen Überraschungen schützen. Könnte die Technologie auch Deutschlands Bauwirtschaft helfen?
Autor
avtor
Cecilie Hemmingsen
01.11.2026 05:47
Lesezeit: 10 min
Preisschock am Bau: Neue KI soll explodierende Materialkosten und Baustopps verhindern
Künstliche Intelligenz soll Materialpreise früher und präziser prognostizieren. Für Bauunternehmen könnte das mehr Planungssicherheit und weniger Kostenkonflikte bedeuten. (Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa/dpa-tmn) Foto: David-Wolfgang Ebener

Im Folgenden:

  • Warum steigen die Materialpreise in der Baubranche so stark?
  • Wie kann KI die Baukosten besser vorhersagen?
  • Warum führen steigende Baukosten zu Konflikten?

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Cecilie Hemmingsen
Cecilie Hemmingsen schreibt für Børsen, das dänische Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Thematisch bewegt sie sich unter anderem an der Schnittstelle von Technologie, Bauwirtschaft und neuen digitalen Lösungen; gelegentlich fließt dieser Blick auch in Gastbeiträge für die DWN ein.
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