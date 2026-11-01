Immobilien

Preisschock am Bau: Neue KI soll explodierende Materialkosten und Baustopps verhindern

Kriege, Krisen und explodierende Rohstoffpreise bringen die Baubranche zunehmend unter Druck. Bauprojekte werden teurer, Kalkulationen geraten ins Wanken und Konflikte zwischen Auftraggebern und Bauunternehmen nehmen zu. Ein neues KI-Tool aus Dänemark soll Materialpreise künftig präziser vorhersagen und die Branche vor bösen Überraschungen schützen. Könnte die Technologie auch Deutschlands Bauwirtschaft helfen?