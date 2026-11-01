Technologie

Millionen Hackerangriffe wegen PHP-Sicherheitslücke: Wie sicher sind Websites noch und was ist zu tun?

Millionen Hackerangriffe innerhalb weniger Stunden, abgeschaltete Regierungswebsites und eine PHP-Sicherheitslücke, die seit mehr als einem Jahrzehnt unentdeckt blieb. Ausgerechnet künstliche Intelligenz brachte die Gefahr ans Licht. Wie sicher sind Websites noch und was können Betreiber gegen Sicherheitslücken tun? Wir haben konkrete Tipps!