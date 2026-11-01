Technologie

Millionen Hackerangriffe wegen PHP-Sicherheitslücke: Wie sicher sind Websites noch und was ist zu tun?

Millionen Hackerangriffe innerhalb weniger Stunden, abgeschaltete Regierungswebsites und eine PHP-Sicherheitslücke, die seit mehr als einem Jahrzehnt unentdeckt blieb. Ausgerechnet künstliche Intelligenz brachte die Gefahr ans Licht. Wie sicher sind Websites noch und was können Betreiber gegen Sicherheitslücken tun? Wir haben konkrete Tipps!
Autoren
Megan O’Brien, Matthew Joyce, Stephen O'Reilly
01.11.2026 12:12
Lesezeit: 13 min
Millionen Hackerangriffe wegen PHP-Sicherheitslücke: Wie sicher sind Websites noch und was ist zu tun?
Millionen Angriffsversuche nach einer gravierenden PHP-Sicherheitslücke. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie eine KI-Entdeckung eine jahrelang unbemerkte Sicherheitslücke in Millionen Websites offenlegte.
  • Warum deutsche Unternehmen und Behörden wegen der globalen PHP-Schwachstelle unter Handlungsdruck stehen.
  • Weshalb das technische Risiko auch den deutschen Mittelstand und den Onlinehandel direkt trifft.

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